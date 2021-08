Nemecko od roka 2017 schválilo vývoz zbraní za 22,5 miliardy eur

Berlín 29. augusta (TASR) - Nemecká vláda od začiatku súčasného parlamentného obdobia v roku 2017 schválila vývoz zbraní v hodnote 22,5 miliardy eur. Vyplýva to z odpovede ministerstva hospodárstva na otázku ľavicovej poslankyne Sevim Dagdelenovej, ktorú má k dispozícii agentúra DPA.



Hlavnými príjemcami zbraní boli členské krajiny NATO: Maďarsko (2,66 miliardy eur) a USA (2,36 miliardy eur). V desiatke najväčších príjemcov boli aj krajiny, ktoré nie sú členmi NATO ani Európskej únie. Okrem iného ide o Alžírsko (2,0 miliardy eur), Egypt (1,88 miliardy eur) a Katar (0,72 miliardy eur). Najspornejší je Egypt, keďže jeho vláde je nielen vytýkané porušovanie ľudských práv, ale aj účasť na konfliktoch v Jemene a Líbyi.



Zverejnené údaje platia pre obdobie od 24. októbra 2017 do 8. augusta 2021. Do tohto obdobia spadá aj rekordný rok 2019, keď vláda schválila vývoz zbraní v hodnote 8,02 miliardy eur. Ako vyplýva z exportných správ vlády, počas celej éry kancelárky Angely Merkelovej od konca roka 2005 dosahuje celková hodnota schváleného vývozu 85 miliárd eur.



Dagdelenová kritizuje tento vývoz ako prilievanie oleja do ohňa konfliktov a vojen. "Potrebujeme okamžitú politickú zmenu, vrátane zastavenia vývozu zbraní najmä do rozvojových krajín, ako aj do oblastí so zvýšeným napätím a vojnových oblastí," cituje ju agentúra DPA.