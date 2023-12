Nemecko: Šanca na dohodu o reforme fiškálnych pravidiel EÚ je 50 %

Berlín 6. decembra (TASR) - Nemecko odhaduje šancu na dosiahnutie dohody o reforme fiškálnych pravidiel Európskej únie (EÚ) na samite v piatok (8. 12.) na minimálne 50 %. Uviedli to zdroje nemeckého ministerstva financií. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



"Existuje aspoň 50-percentná šanca, ak nie väčšia," uviedol v stredu jeden zo zdrojov. To kontrastuje s pesimizmom niektorých predstaviteľov EÚ, ktorí považujú dohodu o fiškálnych pravidlách bloku v tomto roku za nepravdepodobnú, pretože rozdiely v názoroch členských štátov na tempo konsolidáciu verejných financií sú príliš veľké.



Ministri financií EÚ majú v piatok diskutovať o zmenách pravidiel a dohodnúť sa na spoločnej pozícii, o ktorú by potom začiatkom roku 2024 predložili Európskemu parlamentu.



V predchádzajúcich týždňoch prebiehali medzi Parížom a Berlínom veľmi intenzívne rozhovory, uviedli zdroje. "Dohoda o fiškálnych pravidlách EÚ nezlyhá pre nezhody medzi Francúzskom a Nemeckom," povedal jeden z nich.



Fiškálne pravidlá sú pozastavené od vypuknutia pandémie ochorenia COVID-19 v roku 2020, ale majú byť obnovené od roku 2024 a vlády EÚ ich chcú aktualizovať skôr, ako opäť začnú platiť.



Tieto pravidlá, nazývané Pakt stability a rastu, obmedzujú deficity v rozpočte na maximálne 3 % hrubého domáceho produktu (HDP) a štátny dlh do 60 % HDP s disciplinárnymi krokmi pre tých, ktorí neskonsolidujú svoje financie dostatočne rýchlo. Mnohé európske vlády v súčasnosti vysoko prekračujú tieto limity.



Podľa zdrojov Nemecko pozitívne prijalo nový kompromis navrhnutý španielskym predsedníctvom o preventívnej časti Paktu stability a rastu. Ale Berlín stále vidí veľký problém v korekčnej časti, pričom prebieha diskusia o referenčnej hodnote.



Berlín chce tiež, aby v nových pravidlách bolo, že vlády sa musia zamerať na rozpočtové deficity výrazne pod hranicou 3 % HDP, čím sa vytvorí rezerva na pokrytie neočakávaných udalostí. To by ešte národným vládam ešte viac obmedzilo priestor na fiškálne manévrovanie.



Červenou čiarou pre Nemecko je návrh, že úrokové náklady by sa nemali odpočítavať pri procedúrach spojených s deficitom, uviedli v stredu zdroje z ministerstva financií. "Ideme tam s pevným úmyslom dosiahnuť dohodu, ale dohoda, samozrejme, nie je za každú cenu," povedal jeden zo zdrojov.



Predstavitelia EÚ uviedli, že odloženie dohody do začiatku budúceho roka nebude mať veľký vplyv na fiškálnu politiku eurozóny v roku 2024, pretože návrhy rozpočtov na budúci rok boli zostavené na základe existujúcich odporúčaní Komisie. Ale zostane menej času na rokovania o konečnej podobe pravidiel s Európskym parlamentom, ktorý sa rozpustí v apríli pred júnovými voľbami.