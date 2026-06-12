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Nemecko odmieta cyperský návrh rozpočtu EÚ na roky 2028 - 2036
Európska komisia (EK) predložila na roky 2028 až 2034 rozpočtový plán v celkovom objeme 1,76 bilióna eur.
Autor TASR
Berlín 12. júna (TASR) - Nemecká vláda odmietla navrhovaný kompromis o rozpočtovom pláne EÚ a označila ho za „úplné sklamanie“. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA, ktorá sa v piatok odvolala na zdroje oboznámené so záležitosťou.
Európska komisia (EK) predložila na roky 2028 až 2034 rozpočtový plán v celkovom objeme 1,76 bilióna eur. Cyperské predsedníctvo EÚ vo štvrtok (11. 6.) predložilo návrh, ktorý počíta s miernym znížením o 2 % alebo 32,8 miliardy eur. Cyperský plán tvorí základ pre rokovania o spoločnej pozícií medzi členskými štátmi EÚ a Európskym parlamentom (EP). Parlament pritom v apríli vyzval na zvýšenie rozpočtu o 10 % v porovnaní s pôvodným návrhom Komisie.
Nemecký kancelár Friedrich Merz pôvodný návrh Komisie minulý rok odmietol s tým, že takúto úroveň výdavkov je ťažké odôvodniť v čase, keď sa vlády v celej Európe snažia šetriť. Cyperský návrh je neudržateľný a „v žiadnom prípade“ nemôže slúžiť ako základ pre rokovania, uviedli podľa DPA vládne zdroje v Berlíne. „Potrebujeme výrazné škrty v rozpočte vo všetkých oblastiach,“ dodali zdroje.
Európska komisia (EK) predložila na roky 2028 až 2034 rozpočtový plán v celkovom objeme 1,76 bilióna eur. Cyperské predsedníctvo EÚ vo štvrtok (11. 6.) predložilo návrh, ktorý počíta s miernym znížením o 2 % alebo 32,8 miliardy eur. Cyperský plán tvorí základ pre rokovania o spoločnej pozícií medzi členskými štátmi EÚ a Európskym parlamentom (EP). Parlament pritom v apríli vyzval na zvýšenie rozpočtu o 10 % v porovnaní s pôvodným návrhom Komisie.
Nemecký kancelár Friedrich Merz pôvodný návrh Komisie minulý rok odmietol s tým, že takúto úroveň výdavkov je ťažké odôvodniť v čase, keď sa vlády v celej Európe snažia šetriť. Cyperský návrh je neudržateľný a „v žiadnom prípade“ nemôže slúžiť ako základ pre rokovania, uviedli podľa DPA vládne zdroje v Berlíne. „Potrebujeme výrazné škrty v rozpočte vo všetkých oblastiach,“ dodali zdroje.