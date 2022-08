Nemecko okrem plynu a inflácie ohrozuje aj nízka hladina Rýna

Berlín 13. augusta (TASR) - Nemecké firmy, ktoré sa pripravujú na problémy so zásobovaním energiami počas zimy a možnú recesiu, zápasia v súčasnosti s nedostatkom ďalšej komodity - dažďa. Dlhotrvajúce horúčavy a sucho znížili hladinu Rýna, hlavnej vodnej obchodnej tepny, čo viedlo k meškaniu dodávok a výraznému zvýšeniu poplatkov za prepravu. Ekonómovia nevylučujú, že problémy v lodnej doprave môžu z tohtoročného očakávaného ekonomického rastu Nemecka skresať približne pol percentuálneho bodu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Riečne člny sa môžu v súčasnosti nakladať často iba na 30 až 40 % ich kapacity, ináč hrozí, že nabehnú na plytčinu. "Za normálnych okolností máte pod člnom viac než dva metre vody. Teraz je to na niektorých miestach zhruba 40 centimetrov," povedal pre Reuters Peter Claereboets, kapitán riečneho člna Servia prepravujúceho železnú rudu z Rotterdamu do závodu nemeckej spoločnosti Thyssenkrupp v Duisburgu. "Máme čo robiť, aby sme cez tieto miesta prešli bez poškodenia lode," dodal. Iné plavidlá, ktoré cez oblasti s nízkou hladinou neprejdú, plavbu zastavili úplne.



Sucho je tak ďalším faktorom, ktorý výrazne zasiahol do vývoja najväčšej európskej ekonomiky, ktorá už zápasí s vysokou infláciou, problémami v dodávateľskom reťazci a rastúcimi cenami plynu po útoku Ruska na Ukrajinu. Napríklad, poplatky pre riečne člny za prepravu kvapalného nákladu po Rýne sa od júna zvýšili viac než päťnásobne a chemický koncern BASF minulý týždeň informoval, že nemôže vylúčiť obmedzenie produkcie.



Na zvyšovanie nákladov v dôsledku nízkej hladiny Rýna poukázala aj ratingová agentúra Moody's. Problémy majú podľa nej najmä chemické firmy, a to najmä tie, ktoré majú na hornom toku rieky výrobné podniky.



Situácia sa však komplikuje aj pri dodávke uhlia, ktoré sa v dôsledku obmedzovania dodávok plynu z Ruska opäť vracia na trh, keďže lode pre nízku hladinu rieky nedokážu prepraviť naraz dostatočný objem komodity. Dnešný stav podľa viacerých ekonómov pripomína rok 2018, keď hladina Rýna rovnako prudko klesla. "Myslím, že nebudem ďaleko od pravdy, keď poviem, že nízka hladina rieky skreše z rastu ekonomiky štvrť, prípadne až pol percentuálneho bodu," povedal ekonóm z LBBW Jens-Oliver Niklasch.



Stefan Schneider, ekonóm z Deutsche Bank, očakáva, že nemecká ekonomika skĺzne od 3. štvrťroka do miernej recesie a za celý rok 2022 zaznamená rast okolo 1,2 %. "Ak však hladina Rýna bude ďalej klesať, tempo rastu môže v tomto roku dosiahnuť menej než 1 %," dodal.