Nemecko plánuje ďalšie rozsiahle úľavy v konkurzných konaniach

Berlín 20. septembra (TASR) - Nemecké spoločnosti vo finančných problémoch majú dostať novú možnosť sanácie mimo štandardného konkurzného konania. Vyplýva to z nového návrhu nemeckej ministerky spravodlivosti Christiny Lambrechtovej, ktorý okrem iného obsahuje zavedenie právneho rámca pre reštrukturalizácie s cieľom zabrániť bankrotu. Z toho by mohli profitovať najmä firmy, ktoré sa v dôsledku pandémie nového koronavírusu dostali do ťažkostí. Zákon by mal vstúpiť do platnosti začiatkom roka 2021.



Spoločnosti, ktoré svojim veriteľom ponúknu realistickú perspektívu, budú môcť podľa ministerky uskutočniť svoj sanačný koncept aj mimo štandardného konkurzného konania. Na to im postačí presvedčiť väčšinu veriteľov. "Z nových možností budú môcť profitovať najmä firmy, ktoré zápasia s ekonomickými dôsledkami pandémie nového koronavírusu, hoci stále môžu ponúknuť presvedčivý podnikateľský model," cituje ministerku agentúra DPA. Nový právny rámec umožní firmám "ukončiť zaťažujúce zmluvy, ak druhá zmluvná strana odmietne úpravu alebo ukončenie potrebné na zabránenie konkurzu".



Pre spoločnosti poškodené pandémiou ministerstvo vytvorí rozsiahle úľavy. V ich prípade síce bude od 1. januára 2021 stále potrebné predložiť žiadosť o konkurzné konanie z dôvodu nadmerného zadlženia, pre preverovanie dlhov však budú platiť miernejšie kritériá, ktoré budú zohľadňovať súčasnú neistotu z hľadiska prognóz ďalšieho vývoja.



Okrem toho sa majú rozšíriť sanačné možnosti v rámci existujúcej legislatívy. Je potrebné zabezpečiť, že možnosť interného konkurzného konania bez potreby najať správcu konkurznej podstaty bude určená výlučne pre "dobre a solídne pripravené plány".



Ak firma dlhodobo nemá peniaze, musela by za normálnych okolností podať na príslušnom súde žiadosť o konkurzné konanie. Už pri hroziacej platobnej neschopnosti a nadmernom zadlžení je táto žiadosť po určitej lehote povinná. V dôsledku koronakrízy boli právne podmienky zmiernené, napríklad firmy nemusia žiadosť podať až do konca tohto roka. Podmienkou je schopnosť platiť záväzky. S cieľom pomôcť nadmerne zadlženým spoločnostiam aj po 31. decembri 2020 má nový zákon vstúpiť do platnosti v tomto čase.



Nemecké spoločnosti, ktoré majú dobrý výhľad na pokračovanie v podnikaní, môžu na súde podať žiadosť o konkurzné konanie vo vlastnej réžii, čiže bez prítomnosti externého správcu. Vedenie zostane vo funkcii, získajú však takzvaného vecného správcu. Toto takzvané ochranné konanie je určené spoločnostiam, ktorým síce hrozí platobná neschopnosť, zatiaľ však k nej nedošlo. Významným rozdielom oproti štandardnému konkurznému konaniu je fakt, že firmy si vecného správcu môžu zvoliť samé, nie je im určený súdom.