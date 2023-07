Nemecko plánuje do produkcie čipov investovať približne 20 mld. eur

Berlín 25. júla (TASR) - Nemecko plánuje investovať do výroby polovodičov v nasledujúcich rokoch približne 20 miliárd eur. Uviedlo to v utorok nemecké ministerstvo hospodárstva, ktoré tak reaguje na nestabilitu dodávateľského reťazca v tomto segmente a vysokú závislosť od dodávok zo zahraničia, najmä z Južnej Kórey a Taiwanu. Informovala o tom agentúra Reuters.



Nemecká vláda chce financie čerpať z Klimatického a transformačného fondu, a to od roku 2024, uviedlo ministerstvo. Zároveň dodalo, že peniaze na jednotlivé projekty poskytne iba v prípade súhlasu Európskej komisie.



Ministerstvo informovalo, že taiwanský výrobca čipov TSMC prejavil záujem o o investície do produkcie polovodičov v Nemecku. Ako uviedlo, so spoločnosťou, ktorá je najväčším zmluvným výrobcom čipov na svete, je v súvislosti s investičnými plánmi v úzkom kontakte.



Navyše, minulý mesiac sa Berlín dohodol s americkou spoločnosťou Intel na výstavbe dvoch závodov vo východonemeckom meste Magdeburg. V tejto súvislosti schválil dotácie vo výške takmer 10 miliárd eur.