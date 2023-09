Nemecko plánuje investovať do výskumu jadrovej fúzie vyše miliardu eur

Berlín 5. septembra (TASR) - Nemecko v priebehu nasledujúcich piatich rokov investuje viac ako 1 miliardu eur do výskumu jadrovej fúzie. Uviedla to v utorok ministerka pre vedu a výskum Bettina Stark-Watzingerová. TASR správu prevzala z DPA.



"Fúzia je obrovskou príležitosťou na vyriešenie našich energetických problémov," povedala Stark-Watzingerová pre DPA. Otázkou už podľa nej nie je, či fúzia príde, ale skôr to, či bude Nemecko jej súčasťou, čo ona sama presadzuje. "To je môj cieľ," dodala.



Ministerka oznámila nový podporný program v hodnote 370 miliónov eur, ktorý má do roku 2028 posilniť aktivity v Inštitúte pre fyziku plazmy (IPP), Technologickom inštitúte v Karlsruhe (KIT) a Výskumnom centre Jülich (FZJ). Cieľom je podľa nej vytvoriť spolu s priemyslom "ekosystém fúzie", aby sa v Nemecku stala čo najskôr realitou takáto elektráreň.



Ministerstvo v júni vo svojom pozičnom dokumente poukázalo na rastúci dopyt po energii, ktorý prebieha súbežne s transformáciou odvetvia a ukončovaním výroby elektriny z fosílnych palív.



"Faktom je, že potrebujeme bezpečný, cenovo dostupný a uhlíkovo neutrálny zdroje energie," poznamenala ministerka.



Pri jadrovej fúzii sa na rozdiel od konvenčných jadrových elektrární atómové jadrá namiesto štiepenia spájajú. Teoreticky by sa týmto spôsobom dalo vyrobiť veľmi veľké množstvo energie bez negatívneho vplyvu na klímu.