Nemecko plánuje kúpiť 18 tankov Leopard 2

Berlín 12. mája (TASR) - Nemecko plánuje nakúpiť 18 tankov Leopard 2 za 525 miliónov eur, aby tak nahradilo tanky, ktoré poskytlo Ukrajine. Pre agentúru Reuters to v piatok povedal nemenovaný zdroj oboznámený so záležitosťou, informuje TASR.



Nákup zahŕňa aj opciu na ďalších 105 tankov, celková cena by tak mohla vzrásť na 2,9 miliardy eur. Rozpočtový výbor nemeckého parlamentu by mal nákup schváliť koncom mája, tvrdí zdroj.



Nemecko poskytlo Ukrajine na obranu pred ruskou agresiou 18 tankov Leopard 2. Berlín nedávno uviedol, že vzniknutú medzeru má v úmysle čo najskôr vyplniť novými tankami.



Tanky Leopard vyrábajú zbrojárske spoločnosti KMW a Rheinmetall. O plánovanom nákupe ako prvá informovala agentúra Bloomberg.