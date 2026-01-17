< sekcia Ekonomika
Nemecko plánuje nový program na podporu predaja elektromobilov
Podiel čisto elektrických áut na všetkých nových registráciách v Nemecku dosiahol v minulom roku vyše 19 %.
Autor TASR
Berlín 17. januára (TASR) - Nemecká vláda pripravuje nový program na podporu predaja elektromobilov. Súkromní zákazníci by mohli v závislosti od príjmu, rodinného stavu a ďalších kritérií získať príspevky vo výške od 1500 do 6000 eur. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Plán mal pôvodne v piatok (16. 1.) predstaviť minister životného prostredia Carsten Schneider, vzhľadom na dolaďovanie posledných detailov sa však prezentácia odkladá na pondelok (19. 1.), informoval denník Bild. Žiadosti o nové registrácie bude možné podľa denníka podávať so spätnou účinnosťou od 1. januára 2026.
„Finančné prostriedky vystačia odhadom na 800.000 vozidiel počas najbližších troch až štyroch rokov,“ uviedol Schneider pre denník. Program vníma ako impulz pre elektromobilitu a domáci automobilový priemysel.
Nemecká vládna koalícia sa minulý rok dohodla na nových miliardových nákupných stimuloch, ktoré majú pomôcť najmä domácnostiam s nízkymi a so strednými príjmami. Pre rodiny s deťmi by tak malo byť k dispozícii viac peňazí. Príjmový limit, ktorý už minulý rok stanovila koalícia kresťanských a sociálnych demokratov, predstavuje 80.000 eur zdaniteľného ročného príjmu domácnosti.
Podiel čisto elektrických áut na všetkých nových registráciách v Nemecku dosiahol v minulom roku vyše 19 %. Nemecko už v minulosti poskytovalo štátnu podporu na kúpu elektrických osobných automobilov. Bývalá vládna koalícia program na konci roka 2023 náhle zastavila, aby zaplátala diery v rozpočte.
