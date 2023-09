Nemecko plánuje obmedziť čínske komponenty v mobilných sieťach 5G

Berlín 19. septembra (TASR) - Nemecká ministerka vnútra Nancy Faeserová navrhuje aby sa vo verejných mobilných sieťach piatej generácie 5G od 1. januára 2026 nemohli používať kriticky dôležité komponenty od čínskych dodávateľov. Plánovaný úplný zákaz sa týka tzv. základnej sieťovej infraštruktúry operátorov Telekom, Vodafone a Telefónica. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA, ktorá sa v utorok odvolala na zdroje oboznámené s problematikou.



Prísny zákaz nad rámec komponentov by sa mal zaviesť v regiónoch dôležitých z hľadiska bezpečnosti, ako sú Berlín, Porýnie a Porúria. Cieľom je zabrániť rizikám, ktoré by mohli ohroziť činnosť vlády a poškodiť hospodárstvo. Na druhej strane, vo vidieckych regiónoch, kde sa používatelia často sťažujú na slabú sieť, sa obmedzenia tohto druhu nemajú uplatňovať.



V súvislosti s plánovaným zákazom vláda v Berlíne argumentuje ani nie tak hrozbami v podobe špionáže alebo hekerských útokov, ale predovšetkým rizikami súvisiacimi s príliš veľkou závislosťou od čínskych spoločností. Plánované zmeny chce ministerstvo vnútra koordinovať s ostatnými rezortmi spolkovej vlády, predovšetkým s ministerstvom hospodárstva a ministerstvom zahraničných vecí. Konzultácie by sa podľa DPA mali začať čoskoro.