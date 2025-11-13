< sekcia Ekonomika
Nemecko plánuje obmedziť sociálne dávky pre Ukrajincov
V prípade schválenia legislatívy by noví utečenci z Ukrajiny dostávali v Nemecku rovnaké príspevky, aké sú všeobecne vyhradené pre žiadateľov o azyl.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Berlín 13. novembra (TASR) - Nemecko plánuje obmedziť prístup k sociálnym dávkam pre nových utečencov z Ukrajiny. Podľa návrhu zákona, ktorý pripravila vláda kancelára Friedricha Merza, by nárok na tzv. občiansky príjem nemali mať ukrajinskí štátni príslušníci, ktorí pricestovali do Nemecka po 1. apríli 2025. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA, ktorá v stredu získala návrh zákona.
V prípade schválenia legislatívy by noví utečenci z Ukrajiny dostávali v Nemecku rovnaké príspevky, aké sú všeobecne vyhradené pre žiadateľov o azyl. V praxi by to znamenalo, že príspevok na jednu osobu sa zníži z 563 eur na 441 eur mesačne. Tento krok podporí integráciu utečencov z Ukrajiny na trhu práce, uvádza sa v návrhu zákona. Vládny kabinet by mal podľa zdrojov agentúry DPA schváliť nové nariadenie budúci týždeň.
V októbri žilo v Nemecku približne 1,26 milióna ukrajinských utečencov. V minulom roku Ukrajincom podľa vládnych údajov na sociálnych dávkach vyplatili približne 6,3 miliardy eur.
V prípade schválenia legislatívy by noví utečenci z Ukrajiny dostávali v Nemecku rovnaké príspevky, aké sú všeobecne vyhradené pre žiadateľov o azyl. V praxi by to znamenalo, že príspevok na jednu osobu sa zníži z 563 eur na 441 eur mesačne. Tento krok podporí integráciu utečencov z Ukrajiny na trhu práce, uvádza sa v návrhu zákona. Vládny kabinet by mal podľa zdrojov agentúry DPA schváliť nové nariadenie budúci týždeň.
V októbri žilo v Nemecku približne 1,26 milióna ukrajinských utečencov. V minulom roku Ukrajincom podľa vládnych údajov na sociálnych dávkach vyplatili približne 6,3 miliardy eur.