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Nemecko plánuje postupné zvyšovanie daní z tabaku
Plánované zvýšenie by sa vzťahovalo aj na iné tabakové výrobky.
Autor TASR
Berlín 19. júna (TASR) - Cigarety by v Nemecku mohli výrazne zdražieť, keďže nemecké ministerstvo financií plánuje postupné zvyšovanie daní z tabaku. Podľa návrhu zákona by sa priemerná cena krabičky 20 cigariet mohla do roku 2030 zvýšiť zo zhruba 8,80 eura na približne 11,40 eura. Daňová zložka maloobchodnej ceny má stúpnuť z približne 4,40 eura na 5,75 eura na krabičku. Plánované zvýšenie by sa vzťahovalo aj na iné tabakové výrobky. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Hovorca nemeckého ministerstva financií uviedol, že návrh „slúži aj na ochranu verejného zdravia a je v súlade s cieľom znížiť mieru fajčenia medzi mladými ľuďmi a dospelými“.
Rezort očakáva, že zvýšenie daní z tabaku prinesie do nemeckého štátneho rozpočtu dodatočné miliardy eur. V budúcom roku by dodatočné daňové príjmy mali byť v sume zhruba 756 miliónov eur. V roku 2028 by sa mali zvýšiť na úroveň 1,6 miliardy eur, v roku 2029 na 2,5 miliardy eur a v roku 2030 na sumu 3,6 miliardy eur.
Hovorca nemeckého ministerstva financií uviedol, že návrh „slúži aj na ochranu verejného zdravia a je v súlade s cieľom znížiť mieru fajčenia medzi mladými ľuďmi a dospelými“.
Rezort očakáva, že zvýšenie daní z tabaku prinesie do nemeckého štátneho rozpočtu dodatočné miliardy eur. V budúcom roku by dodatočné daňové príjmy mali byť v sume zhruba 756 miliónov eur. V roku 2028 by sa mali zvýšiť na úroveň 1,6 miliardy eur, v roku 2029 na 2,5 miliardy eur a v roku 2030 na sumu 3,6 miliardy eur.