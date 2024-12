Nemecko plánuje predĺžiť štátne príspevky na skrátenú prácu

Berlín 12. decembra (TASR) - Nemecký minister práce Hubertus Heil plánuje predĺžiť maximálne trvanie štátneho príspevku na skrátený pracovný čas zo súčasných 12 mesiacov na 24 mesiacov, aby sa zabránilo zvýšeniu nezamestnanosti. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



"V prípade nepredĺženia trvania príspevku možno predpokladať, že by došlo k výraznému zníženiu počtu zamestnancov v podnikoch, ktorých sa skrátené pracovné úväzky týkajú," uvádza sa v návrhu nariadenia, s ktorým sa oboznámila agentúra Reuters. Takzvaný "kurzarbeit" je program štátnych dotácií, ktorý umožňuje podnikom v čase hospodárskeho poklesu udržať si zamestnancov ich dočasným preradením na skrátené úväzky.



Počet ľudí bez práce v Nemecku v novembri vzrástol na 2,86 milióna a miera nezamestnanosti by sa mala v tomto roku zvýšiť na 6 % z úroveň 5,7 % v roku 2023. Vzhľadom na utlmený výhľad ekonomiky sa v budúcom roku očakáva ďalší nárast nezamestnanosti. Nemecká vláda, ktorá po odchode slobodných demokratov z koalície kancelára Olafa Scholza v novembri stratila parlamentnú väčšinu, môže nariadenie prijať aj bez súhlasu zákonodarného zboru. Podľa zdrojov agentúry Reuters by mal vládny kabinet nariadenie schváliť ešte pred pred Vianocami.



Nemecko smeruje k predčasným voľbám, ktoré sa v krajine uskutočnia vo februári, pričom obe vládne strany v prieskumoch výrazne zaostávajú za opozičnými konzervatívcami. Spolkový úrad práce podľa návrhu očakáva dodatočné výdavky vo výške 260 miliónov eur.



Prístup k štátnej podpore skrátených úväzkov Nemecko uľahčilo počas pandémie koronavírusu a následne po nástupe energetickej krízy, ktorú vyvolala ruská agresia voči Ukrajine.