Nemecko plánuje zásadne rozšíriť kapacitu dátových centier
Autor TASR
Berlín 17. marca (TASR) - Nemecká vláda plánuje zásadne rozšíriť kapacitu dátových centier v krajine. Výkonnosť štandardných dátových centier sa má do roku 2030 v porovnaní s rokom 2025 minimálne zdvojnásobiť, zatiaľ čo kapacita zariadení pre umelú inteligenciu (AI) má vzrásť až štvornásobne, uvádza sa v dokumente ministerstva pre digitálne technológie, ktorý má vládny kabinet v Berlíne schváliť v stredu (18. 3.). TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
„Chceme sa udržať v hre, aby sme naďalej mali vedúcu pozíciu v Európe, ale zároveň zostali veľmi atraktívni aj na medzinárodnej úrovni,“ uviedol v utorok minister pre digitálnu agendu Karsten Wildberger. Stratégia reaguje na rýchlo rastúci dopyt po výpočtovom výkone, ktorý je poháňaný aplikáciami umelej inteligencie náročnými na dáta, cloudovými službami a postupujúcou digitalizáciou ekonomiky.
Dokument sa zameriava aj na zníženie závislosti od mimoeurópskych technologických gigantov, ako sú Amazon, Google a Microsoft, ktorí kontrolujú veľkú časť európskeho trhu s dátovými centrami. V záujme dosiahnutia tohto cieľa by mali podľa ministerstva nové kapacity v oblasti dátových technológií prednostne budovať nemecké a európske spoločnosti.
