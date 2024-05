Nemecko plánuje zmeniť alebo zrušiť poplatok za plyn pre susedné štáty

Brusel/Berlín 30. mája (TASR) - Nemecko plánuje zmeniť alebo zrušiť kontroverzný poplatok za skladovanie plynu v krajine účtovaný na hraničných priechodoch so susednými štátmi. Povedal to vo štvrtok na stretnutí ministrov energetiky Európskej únie (EÚ) Sven Giegold, zástupca nemeckého ministra hospodárstva Roberta Habecka. TASR o tom informuje na základe správy DPA.



Nemecko zaviedlo poplatky za plyn na jeseň 2022, počas energetickej krízy, keď Rusko znížilo dodávky komodity do Európy po vypuknutí vojny na Ukrajine. Spoločnosti Trading Hub Europe, ktorá je zodpovedná za organizáciu nemeckého trhu s plynom, pomáhal znášať náklady na zaistenie bezpečnosti dodávok.



Zrušenie odvodu na hraniciach by podľa Giegolda výrazne znížilo náklady susedných štátov na tranzit plynu cez Nemecko a podporilo spoločné úsilie odkloniť sa od dovozu ruského plynu.



"Budeme podporovať väčšiu integráciu energetických trhov v Európe," povedal Giegold.



Poplatok sa totiž netýka len spoločností a spotrebiteľov v Nemecku, ale aj dovozcov v susedných krajinách, ktorí nakupujú a transportujú plyn cez nemecké plynovody.



Giegold predpokladá, že v rámci Nemecka sa poplatok bude aj naďalej vyberať, aby pokryl náklady na zabezpečenie dodávok energie. Poplatok bol predĺžený do apríla 2027. Od júla sa má zvýšiť zo súčasných 1,86 eura na 2,50 eura za megawatthodinu.



Giegold dodal, že nikdy nebolo zámerom nemeckej vlády brániť integrácii trhov s plynom v Európe. "Je to presne naopak. Tento odvod bol použitý na financovanie plnenia zásobníkov plynu, čo nám pomohlo udržať nezávislejší a stabilnejší trh v Európe," povedal.



Štáty v strednej a východnej Európe však kritizovali zvýšené náklady na tranzit plynu z Nemecka spôsobené poplatkom, ktorý im sťažuje dovoz komodity zo západnej Európy. Štyri krajiny strednej Európy (KSE) vyzvali EÚ, aby zakročila proti Nemecku v súvislosti s poplatkom za palivo odobraté z nemeckého zásobníka plynu.



Rakúsko, Česká republika, Maďarsko a Slovensko argumentujú, že toto opatrenie poškodzuje ich snahy o ukončenie odberu ruského plynu, keďže im predražuje nákup neruského paliva dodávaného cez Nemecko. V spoločnom dokumente tieto štyri krajiny naliehajú na Európsku komisiu, aby riešila tento problém.



Komisia pripravila právne kroky proti Nemecku v súvislosti s poplatkom, ktorý podľa zdrojov oboznámených s problematikou považuje za porušovanie pravidiel jednotného trhu EÚ, zatiaľ však žalobu nezačala.