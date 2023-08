Nemecko plánuje zvýšiť daňové úľavy pre firmy

Berlín 15. augusta (TASR) - Nemecká vláda plánuje zvýšiť daňové úľavy, ktoré poskytne firmám. Uvádza sa v novom návrhu zákona. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Koalícia kancelára Olafa Scholza sa pripravuje na zavedenie série opatrení na pomoc firmám a začínajúcim podnikateľom. Najväčšia európska ekonomika sa tak po páde do recesie začiatkom roka snaží opäť získať dynamiku.



Zákon o príležitostiach na rast obsahuje balík opatrení v rámci daňovej politiky primárne zameraný na malé a stredné podniky. V predchádzajúcom návrhu z minulého mesiaca vláda obmedzila celkovú výšku daňových úľav na 6,3 miliardy eur ročne.



Najnovší návrh z minulého týždňa, ktorý videla agentúra Reuters, však predpokladá daňové úľavy vo výške 7,56; 9,38 a 6,5 miliardy eur v rokoch 2025, 2026 a 2027. Ministerstvo financií odmietlo správu komentovať.



Návrh zákona počíta tiež so stimulmi vo forme daňových výhod pre spoločnosti, ktoré investujú do ochrany klímy. Poskytuje tiež silnejšie daňové stimuly pre výskum a umožní firmám kompenzovať väčšie straty ziskom z iných finančných rokov a zrýchliť odpisovanie aktív s nízkou hodnotou.



Scholzova vláda pripravuje aj separátny návrh zákona o budúcnosti financovania, ktorý má firmám uľahčiť prístup na kapitálové trhy a zlepšiť ich schopnosť prilákať kvalifikovaných pracovníkov.



Podľa návrhu by sa mohla zvýšiť daňová úľava na zamestnanecké podielové listy na 5000 eur z 1440 eur. To môže pomôcť tzv. startupom, teda začínajúcim podnikom prilákať talenty v čase, keď ešte nie sú schopné ponúknuť vysoké platy.



Ak kabinet oba návrhy schváli, zákony musí pred nadobudnutím platnosti schváliť ešte nemecký parlament.



Medzinárodný menový fond vo svojej prognóze odhaduje, že nemecká ekonomika v roku 2023 klesne o 0,1 %, čo kontrastuje s odhadovaným rastom o 0,8 %, ktorý predpovedal eurozóne ako celku.