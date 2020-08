Nemecko plánuje zvýšiť mzdy na kurzarbeit a predĺžiť platnosť podpory

Berlín 23. augusta (TASR) - Spolkové ministerstvo práce navrhuje zvýšenie miezd za skrátenú prácu, tzv. kurzarbeit, a prevzatie odvodov do sociálnej poisťovne až do marca 2022. Ako o tom informoval Bild am Sonntag s odvolaním sa na dôverný dokument, rezort ministra Hubertusa Heila vypracoval príslušný model.



Na koaličnej rade 25. augusta sa majú strany dohodnúť na tom, že platnosť režimu skrátenej práce sa má predĺžiť z 12 na 24 mesiacov. Jednou z možností je predĺženie prepojiť s kvalifikačnými kurzmi pre zamestnancov.



Podľa týždenníka sa majú mzdy za skrátenú prácu zavedenú v dôsledku koronakrízy vyplácať až do marca 2022. Návrh zároveň počíta so zvýšením percenta vyplácanej mzdy. Štát bude do marca 2021 uhrádzať plnú výšku odvodov do sociálnej poisťovne, od apríla len 50 %. Výnimkou je prípad, ak firma bude pokračovať v kvalifikačných kurzoch pre svojich zamestnancov. Vtedy štát prevezme kompletné odvody až do marca 2022.



Mzdy za kurzarbeit v súčasnosti dosahujú 60 % riadneho čistého platu, pre zamestnancov s deťmi 67 %. Vláda však rozhodla o zvýšení tohto percenta. Od štvrtého mesiaca v režime skrátenej práce sa mzdy zvýšia na 70 %, respektíve 77 %, od siedmeho mesiaca na 80 %, respektíve 87 %.