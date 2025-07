Nemecko po objave ložísk ropy v Poľsku zdôrazňuje klimatické ciele EÚ

Berlín 23. júla (TASR) - V reakcii na správu o veľkých ložiskách ropy a zemného plynu objavených pri poľskom pobreží Baltského mora neďaleko hraníc s Nemeckom pripomína ministerstvo životného prostredia v Berlíne klimatické ciele Európskej únie (EÚ). EÚ chce do roku 2050 dosiahnuť klimatickú neutralitu a investori by mali vedieť, že „ťažba ropy a zemného plynu je obchod s jasným koncom“, uviedol v stredu hovorca ministerstva. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Informácie o ložiskách ropy a zemného plynu teraz vyhodnocuje poľské ministerstvo životného prostredia a nemecká strana predpokladá, že následné posudzovanie vplyvu na životné prostredie bude pravdepodobne cezhraničné, dodal hovorca. Vláda je s poľskými orgánmi v kontakte, ťažba v pobrežných vodách však patrí do pôsobnosti spolkovej krajiny Meklenbursko-Predpomoransko, vysvetlil.



Kanadská spoločnosť CEP v pondelok (21. 7.) oznámila objav najväčšieho ložiska ropy a zemného plynu v Poľsku. Ložisko Wolin East v Baltskom mori pri Svinoústí potvrdil prieskumný vrt ukončený vo februári, spoločnosť výsledky zverejnila až teraz. Podľa údajov CEP ložisko obsahuje 22 miliónov ton ťažiteľnej ropy a kondenzátu a 5 miliárd kubických metrov obchodovateľného plynu. V rámci celej koncesie Wolin odhaduje firma viac než 33 miliónov ton ropy a 27 miliárd kubických metrov plynu. Ide tak o najväčší objav konvenčných ložísk v Poľsku a jeden z najvýznamnejších v Európe za posledné desaťročie.