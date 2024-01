Nemecko po protestoch farmárov upustilo od zrušenia dotácií na naftu

Berlín 4. januára (TASR) - Nemecká vláda vo štvrtok upustila od svojich plánov na zrušenie daňových úľav na naftu pre poľnohospodárske stroje po masívnych protestoch farmárov. TASR o tom informuje na základe správ AP a AFP.



Plánované zrušenie daňových úľav malo byť súčasťou škrtov, na ktorých sa dohodla vládna koalícia v rámci rozpočtu na rok 2024, aby vyplnila dieru vo výške 17 miliárd eur. Tá vznikla po verdikte ústavného súdu, ktorý v polovici novembra rozhodol, že vláda porušila dlhové pravidlá, keď presunula do klimatického fondu nevyužitých 60 miliárd eur určených na podporu ekonomiky počas pandémie. Verdikt vytvoril obrovskú dieru v plánoch výdavkov na budúci rok.



Vláda tak musela prijať úsporné opatrenia. Zmeny v štátnom rozpočte, na ktorých sa dohodla vládna koalícia, zahŕňali aj zrušenie dotácií na naftu pre poľnohospodárske stroje. Farmári preto zorganizovali v decembri protest s traktormi v Berlíne a tento mesiac pohrozili ďalšími demonštráciami. Dokonca aj minister poľnohospodárstva Cem Özdemir upozornil, že farmári nemajú alternatívu k nafte.



Koaliční lídri sa preto rozhodli namiesto zrušenia pre postupné znižovania daňových úľav v nasledujúcich rokoch, aby farmárom poskytli "viac času na adaptáciu". V tomto roku sa tak znížia o 40 %, pričom v každom z nasledujúcich dvoch rokov 2025 a 2026 klesnú o ďalších 30 %.



Medzi ďalšie škrty v rámci rozpočtovej dohody patrí náhle ukončenie dotácií na nákup nových elektromobilov, ktoré mali pôvodne zostať v platnosti až do konca tohto roka. A tiež väčšie ako pôvodne plánované zvýšenie poplatkov za emisie oxidu uhličitého (CO2). To bude mať vplyv na ceny benzínu, nafty, zemného plynu a vykurovacieho oleja.



Cena CO2 tak vzrástla na 45 eur za tonu emisií z predchádzajúcich 30 eur. Vláda pred rozpočtovým verdiktom plánovala menšie zvýšenie, na 40 eur.