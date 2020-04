Nemecko počíta v tomto roku s poklesom ekonomiky o 6,3 percenta

Berlín 27. apríla (TASR) - Nemecko počíta v tomto roku s poklesom ekonomiky o vyše 6 %. Dôvodom je pandémia nového koronavírusu, ktorá stiahla najväčšiu svetovú ekonomiku do najhlbšej recesie v povojnovej histórii.



Nemecký hrubý domáci produkt (HDP) tento rok padne o 6,3 % počíta spolková vláda vo svojej prognóze, ktorá by mala byť oficiálne zverejnená v stredu (29. 4.), ako uviedli viaceré médiá. Nemecké ministerstvo hospodárstva sa k tomu odmietlo vyjadriť.



To by bol hlbší prepad než počas poslednej finančnej krízy. Vtedy nemecký HDP v roku 2009 klesol o 5,7 %.



Negatívny vplyv na ekonomiku majú reštriktívne opatrenia prijaté na zastavenie šírenia nového koronavírusu. Vláda už začala s postupným uvoľňovaním opatrení, ale vyzýva na opatrnosť, obáva sa totiž, že druhá vlna nákazy by mohla krízu ešte prehĺbiť.