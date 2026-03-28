Nemecko podporí nabíjaciu infraštruktúru pre elektromobily
Autor TASR
Berlín 28. marca (TASR) - Nemecká vláda pripravila nový program na podporu rozširovania nabíjacej infraštruktúry pre elektromobily v bytových domoch. K dispozícii je celkovo 500 miliónov eur, ktoré bude možné využiť na inštaláciu nabíjacích staníc, sieťových prípojok a ďalšieho technického vybavenia, oznámil vo štvrtok (26. 3.) minister dopravy Patrick Schnieder. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Podľa vládnych údajov sa v Nemecku nachádza približne 21 miliónov bytov v bytových domoch, ktoré majú k dispozícii takmer deväť miliónov parkovacích miest. Žiadosti o príspevky na rozšírenie súkromnej nabíjacej infraštruktúry v týchto domoch bude možné podávať od 15. apríla prostredníctvom osobitného portálu. Za jeho správu zodpovedá poradenská spoločnosť PricewaterhouseCoopers ako projektový partner. Dotácie vo výške až 2000 eur na jednu nabíjaciu stanicu budú v rámci samostatných programov sprístupnené spoločenstvám vlastníkov bytov, malým a stredným bytovým spoločnostiam, súkromným prenajímateľom, ako aj bytovým družstvám, oznámilo spolkové ministerstvo dopravy.
