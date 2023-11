Habeck podporí oslobodenie elektromobilov od cla v obchode s Britániou

Londýn 3. novembra (TASR) - Nemecký minister hospodárstva Robert Habeck podporil predĺženie oslobodenia elektrických áut od ciel v rámci obchodu medzi Európskou úniou (EÚ) a Spojeným kráľovstvom o ďalšie tri roky. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Od 1. januára 2024 majú vstúpiť do platnosti nové colné pravidlá v dôsledku vystúpenia Spojeného kráľovstva z EÚ. V prípade motorových vozidiel to znamená, že ak najmenej 45 % ich hodnoty nebudú tvoriť diely pochádzajúce z EÚ alebo Británie, budú podliehať clu vo výške 10 %. Výrobu batérií pre elektrické autá sa však v EÚ ani Británii zatiaľ nepodarilo zvýšiť na potrebnú úroveň.



"Rozhodnutie sa musí prijať na európskej úrovni. Vediem však kampaň za to, aby ho podporili aj ostatní európski partneri," povedal Habeck po rokovaniach so zástupcami britskej vlády a dodal, že rovnako ako britská strana podporuje oslobodenie od ciel o ďalšie tri roky.



Britskí výrobcovia elektromobilov sa obávajú, že v Únii, ktorá je pre nich kľúčovým exportným trhom, nedokážu byť po zrušení oslobodenia od ciel konkurencieschopní. Rovnako nemeckým automobilkám hrozí, že na ich vývoz do Spojeného kráľovstva budú uvalené clá.