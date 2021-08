Nemecko potrebuje 400.000 imigrantov ročne, tvrdí šéf úradu práce

Mníchov 24. augusta (TASR) - Nemecko potrebuje približne 400.000 kvalifikovaných imigrantov ročne, aby vyriešilo nedostatok pracovnej sily. Vyhlásil to v utorok Detlef Scheele, šéf Spolkového úradu práce (BA) pre noviny Süddeutsche Zeitung. Dodal, že v tomto prípade nejde o azyl, ale o cielenú imigráciu na vyplnenie medzier na trhu práce.



"Od zdravotnej a sociálnej starostlivosti cez logistiku až po akademikov - kvalifikovaných pracovníkov bude všade nedostatok," povedal.



"Môžete sa postaviť a povedať: Nechceme cudzincov. Ale to nefunguje," povedal Scheele na otázku o možnom odpore voči migrácii na vyriešenie pracovných problémov. "Faktom je, že v Nemecku dochádzajú zamestnanci."



Vzhľadom na demografický vývoj sa počet potenciálnych pracovníkov v produktívnom veku len v tomto roku zníži takmer o 150.000, tvrdí šéf úradu práce.



"V nasledujúcich rokoch to bude oveľa dramatickejšie," upozornil Scheele, podľa ktorého môže Nemecko tento problém vyriešiť iba vyškolením nekvalifikovaných pracovníkov a ľudí, ktorí prišli o zamestnanie pre technické zmeny, predĺžením pracovného času ľudí, ktorí nedobrovoľne pracujú na čiastočný úväzok a predovšetkým imigráciou kvalifikovaných odborníkov.



Nedobrovoľní zamestnanci na čiastočný úväzok sú tí, ktorí tvrdia, že by chceli pracovať na plný úväzok, ale nevedia si nájsť prácu na plný úväzok.



Scheele označil nedostatok pracovnej sily za kľúčový problém, ktorý bude musieť po septembrových parlamentných voľbách riešiť budúca vláda.