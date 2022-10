Nemecko potrebuje miliardy na riešenie krízy

Berlín 30. októbra (TASR) - Nemecko, ktoré je považované za najdôveryhodnejšieho európskeho dlžníka, má v poslednom období problém s predajom dlhopisov. To práve v období, keď krajina potrebuje miliardy na riešenie energetickej krízy. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Nedávne aukcie poukázali na problémy na trhu, ktorý v súčasnosti výrazne ovplyvňuje neistota v súvislosti s ďalším vývojom úrokových sadzieb a výdavkami štátov. Ako povedal Michael Leister z nemeckej banky Commerzbank, na aukcii v utorok (25. 10.) bol dopyt po 5-ročných dlhopisoch dosť nízky, ešte horšia však bola situácia v predchádzajúcich aukciách. Tá bola podľa neho "veľmi, veľmi, veľmi zlá".



Napríklad, začiatkom októbra predala nemecká agentúra pre riadenie dlhu 7-ročný dlhopis iba za 1,78 miliardy eur. Z emisie pritom plánovala získať 4 miliardy eur. Taký slabý záujem o dlhopisy nezaznamenali Nemci roky. Ako uviedla agentúra Reuters, takzvaný bid-to-cover ratio dosiahol 0,47, čo pri 7-ročných dlhopisoch predstavuje historicky najnižšiu hodnotu a zároveň druhý najslabší dopyt po akýchkoľvek nemeckých dlhopisoch od roku 1999.



Nemecko si pritom plánuje požičať v nasledujúcich rokoch veľký objem financií, aby pomohlo firmám a domácnostiam so zvládaním vysokých cien energií. Parlament minulý týždeň schválil balík na riešenie krízy v objeme 200 miliárd eur a zároveň výnimku z dlhovej brzdy, ktorá bráni nadmernému zadlžovaniu krajiny.



Podľa niektorých analytikov sú za komplikáciami Nemecka omnoho väčšie energetické problémy tejto krajiny než v prípade iných štátov, keďže ešte pred vojnou na Ukrajine sa Berlín rozhodol pre výraznú zmenu v energetickej politike v prospech obnoviteľných zdrojov. "Je to do veľkej miery nemecký príbeh, pretože Nemecko je najviac vystavené problémom spojeným s transformáciou energetiky," povedal hlavný analytik v Danske Bank Piet Haines Christiansen. Na porovnanie, francúzska agentúra pre riadenie dlhu emitovala 20. októbra strednodobé dlhopisy v hodnote 10 miliárd eur a dopyt bol vysoký.



Čiastočne sú za nemeckými problémami podľa ekonómov aj relatívne nízke výnosy nemeckých dlhopisov, aj keď tie od začiatku roka výrazne vzrástli. Na začiatku roka boli výnosy 10-ročných nemeckých dlhopisov ešte v negatívnom teritóriu, v súčasnosti dosahujú okolo 2,1 %. To je blízko najvyššej úrovne od roku 2011. Ako však povedala Joann Spadigamová zo spoločnosti NatWest Markets, výnosy 10-ročných dlhopisov mnohých iných krajín sú stále vyššie, a tým pre kupcov atraktívnejšie.