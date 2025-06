Nemecko potrebuje podľa hospodárskej organizácie rozsiahle reformy

Frankfurt nad Mohanom 12. júna (TASR) - Nemecko potrebuje rozsiahle reformy na podporu svojho dlhodobého rastu. Vo svojej správe to tvrdí Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), ktorá zároveň ocenila výdavkové plány vlády v Berlíne. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Plány na investovanie stoviek miliárd eur do obrany a infraštruktúry v nasledujúcich rokoch sú „krokom správnym smerom“, uviedol vo štvrtok generálny tajomník OECD Mathias Cormann. „Sú potrebné ďalšie opatrenia na zabezpečenie efektívneho a účinného vynakladania finančných prostriedkov,“ dodal.



Nemecko zaznamenalo v posledných dvoch rokoch hospodársky pokles. Najväčšiu európsku ekonomiku zaťažujú vysoké ceny energií a rastúca konkurencia zo strany Číny. V tomto roku sa objavili náznaky obratu k lepšiemu, analýza OECD však poukázala na problémy, ktoré by mohli v budúcnosti negatívne ovplyvniť rast. Medzi ne patrí nedostatok kvalifikovaných pracovníkov a príliš zaťažujúca byrokracia. OECD tiež navrhla odstrániť niektoré regulačné rozdiely medzi regiónmi Nemecka a uľahčiť kvalifikovaným migrantom sťahovanie do krajiny.



„Keďže priemerná dĺžka života sa zvyšuje, Nemecko bude musieť naďalej zlepšovať stimuly pre starších zamestnancov, aby zostali na trhu práce,“ povedal Cormann. Nemecká ministerka hospodárstva Katherine Reicheová, ktorá sa zúčastnila na prezentácii správy, súhlasila, že krajina potrebuje reformy. Konkrétne spomenula kroky na spružnenie trhu práce a zapojenie prisťahovalcov do pracovného procesu. „Potrebujeme rýchlejšie integrovať ľudí, ktorí môžu pracovať,“ povedala. „Niet pochýb o tom, že v tejto oblasti sa musíme zlepšiť,“ zdôraznila. OECD v správe uviedla, že spomedzi členských štátov OECD je Nemecko krajinou, kde je najmenšia pravdepodobnosť, že migranti budú zamestnaní.