Nemecko požaduje od EK, aby umožnila dotovať elektrinu pre priemysel

Brusel 3. septembra (TASR) - Zavedenie ceny elektriny pre priemysel musí schváliť Európska komisia (EK). Premiéri 16 nemeckých spolkových krajín preto v "Bruselskej deklarácii" požadujú, aby to EK národným vládam umožnila, uviedol denník "Handelsblatt". TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.



Príslušné vyhlásenie, ktoré má byť zverejnené na budúci týždeň, má nemecký denník k dispozícii. Zvýšené náklady na energie podľa návrhu vyhlásenia predstavujú "akútnu prekážku oživenia ekonomiky". "Členské štáty preto musia mať možnosť na prechodné obdobie stanoviť konkurencieschopnú preklenovaciu cenu elektriny, najmä pre energeticky náročné firmy pôsobiace v medzinárodnej konkurencii, kým nebudú v dostatočnom objeme k dispozícii cenovo dostupné obnoviteľné zdroje energie."



Zasadnutie premiérov nemeckých spolkových krajín sa uskutoční v Bruseli na budúci týždeň (6. - 7. 9.) prvýkrát od roku 2018. Stretnú sa tam okrem iných so šéfkou EK Ursulou von der Leyenovou, podpredsedom pre ekologickú transformáciu Marošom Šefčovičom a komisárkou pre energetiku Kadri Simsonovou.



Podľa vyhlásenia musia byť ciele a termíny prechodu na klimaticky neutrálne hospodárstvo stanovené tak, aby boli realistické, prakticky realizovateľné a koherentné. Malé a stredné podniky by sa mali podporovať "ešte cielenejšie ako doteraz".



Premiéri nemeckých spolkových krajín tiež varovali pred nadmerným zaťažovaním podnikov a domácností. "Pokiaľ ide o tempo dosiahnutia klimatickej neutrality, treba dbať na zachovanie medzinárodnej konkurencieschopnosti priemyslu EÚ a na zabezpečenie akceptácie zo strany obyvateľstva."