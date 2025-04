Nemecko požiadalo EÚ o výnimku z fiškálnych limitov výdavkov na obranu

Berlín 28. apríla (TASR) - Nemecko požiadalo Európsku komisiu o výnimku z fiškálnych limitov Európskej únie (EÚ), aby mohlo zvýšiť výdavky na obranu v nasledujúcich rokoch. Vyplýva to z listu nemeckého ministra financií Jörga Kukiesa. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Európska komisia navrhla umožniť členským štátom zvýšiť výdavky na obranu o 1,5 % hrubého domáceho produktu (HDP). A to každý rok po dobu štyroch rokov bez akýchkoľvek disciplinárnych krokov za prekročenie povoleného limitu pre deficit v rozpočte na úrovni 3 % hrubého domáceho produktu (HDP).



„Návrh Komisie na koordinovanú aktiváciu klauzuly Paktu stability a rastu vnímame ako dôležité doplnkové opatrenie na umožnenie zvýšenia národných výdavkov na obranu pri súčasnom zabezpečení fiškálnej udržateľnosti,“ uviedol Kukies v liste.



Komisia dúfala, že tento návrh pomôže zvýšiť investície v EÚ do obrany o 650 miliárd eur v priebehu nasledujúcich štyroch rokov s cieľom odradiť potenciálnu ruskú agresiu.



Záujem o výnimku však doteraz signalizovalo len Portugalsko a Poľsko. Krajiny EÚ s vysokým štátnym dlhom sú skeptické k tomu, aby si požičiavali viac peňazí na obranu.



Žiadosť Nemecka môže povzbudiť ďalšie krajiny, aby nasledovali túto cestu, hoci jeho pomer verejného dlhu k HDP na úrovni 62,5 % HDP v roku 2024 je oveľa nižší ako pomer Talianska, Francúzska a Španielska, ktorých dlhy prekročili 100 % HDP a zdráhajú sa požiadať o výnimku.