Nemecko pracuje na ďalšom balíku stimulov v hodnote 75 až 80 mld. eur

Berlín 1. júna (TASR) - Nemecko pracuje na balíku stimulov v hodnote 75 až 80 miliárd eur na podporu oživenia ekonomiky po pandémii nového koronavírusu.



Podľa nedeľníka Bild am Sonntag by podiel vlády kancelárky Angely Merkelovej na tomto balíku mal byť zhruba 60 miliárd eur a zvyšné peniaze by mali poskytnúť jednotlivé spolkové krajiny. Vláda v Berlíne sa zatiaľ k článku nevyjadrila.



Nemecké médiá predpovedajú, že balík stimulov predstavia tento týždeň minister financií Olaf Scholz z menšej koaličnej sociálnodemokratickej strany SPD a minister hospodárstva Peter Altmaier z kresťanských demokratov (CDU) kancelárky Merkelovej.



Vzhľadom na návrhy rôznych politikov by táto schéma mohla zahŕňať zníženie daní, peňažnú podporu rodinám, dodatočné finančné prostriedky pre malé spoločnosti, odpustenie dlhov pre obce a dotácie pre automobilový priemysel.



Očakáva sa, že najväčšia európska ekonomika sa pre pandémiu nového koronavírusu prepadne do najhlbšej recesie od druhej svetovej vojny. Nový balík fiškálnych stimulov pôjde nad rámec marcového záchranného balíka vo výške 750 miliárd eur.



Predseda nemeckého parlamentu Wolfgang Schäuble v nedeľu (31. 5.) vyzval kabinet, aby sa plán stimulov zameral na politiku v oblasti klímy, digitalizáciu a inovácie.



„Je veľmi dôležité nielen ohlasovať veľké sumy peňazí, ale urobiť správnu vec,“ povedal pre noviny Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS).



Dodal, že stimuly na kúpu nového auta považuje za niečo „nepredstaviteľné“. Nadviazal tak na komentáre niektorých priemyselných skupín v Nemecku, ktoré sú proti bonusom na nové automobily, po tom, ako Francúzsko oznámilo ich zavedenie.



Predseda asociácie nemeckých strojárskych firiem VDMA Carl Martin Welcker nedeľníku FAS povedal, že dotácie na kúpu nového auta by podľa neho „diskriminovali iné výrobky“.