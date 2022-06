Unterreit 15. júna (TASR) – Nemecko pracuje na naplnení svojich zásobníkov plynom pred zimou, aby udržalo domy vykúrené a energeticky náročné priemyselné odvetvia v chode počas chladných mesiacov, keď je dopyt najvyšší. Tento rok je to náročnejšie ako v minulosti pre vojnu na Ukrajine.



Vlády v celej Európe sa snažia naplniť zásobníky skôr, ako sa Moskva rozhodne obmedziť tok plynu, alebo úplne uzavrieť kohútiky smerom do Európy. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Bývalé ložisko zemného plynu Bierwang v Unterreite slúži ako jeden z najväčších podzemných zásobníkov plynu v Nemecku. Spoločnosť Bierwang, ktorú prevádzkuje nemecký operátor Uniper, dokáže uskladniť viac ako 800 miliónov kubických metrov (m3) plynu, čo je dosť na zásobovanie neďalekého mesta Mníchov na osem mesiacov.



"Bezpečnosť dodávok bude túto zimu závisieť od dvoch faktorov: od toho, ako plné budú zásobníky a koľko nového plynu bude stále prichádzať zo zahraničia," povedal Sebastian Herold, profesor ekonómie na Darmstadtskej univerzite aplikovaných vied. "Rozhodujúcu úlohu pri tom zohrajú ruské dodávky," dodal.



Snahy minulých nemeckých vlád vybudovať užšie ekonomické vzťahy s Moskvou spôsobili, že krajina je závislá od dovozu ruskej energie. Táto politika dnes spôsobuje veľké problémy, a nielen Nemecku.



Obavy, že náhly nedostatok ruského plynu by mohol zraziť najväčšiu európsku ekonomiku na kolená, nedávno podnietili nemeckú vládu k prijatiu legislatívy, ktorá vyžaduje, aby boli všetky zásobníky plynu v krajine do novembra naplnené na 90 %.



Nemecko v rámci západných sankcií voči Moskve za inváziu na Ukrajinu začalo s postupným vyraďovaním ruskej ropy a uhlia. Ale stať sa nezávislým od ruského plynu mu bude trvať dlhšie – a nebude to lacné, pretože vojna na Ukrajine zvyšuje ceny energií.



Berlínu sa zatiaľ podarilo znížiť podiel zemného plynu z Ruska z 55 % pred inváziou na 35 % vďaka zvýšeným dodávkam z krajín ako Nórsko a Holandsko a prostredníctvom kontraktov na skvapalnený zemný plyn (LNG).



Doug Waters, výkonný riaditeľ spoločnosti Uniper Energy Storage, ktorá prevádzkuje deväť skladovacích zariadení v Nemecku, tvrdí, že spoločnosť je na dobrej ceste, aby túto zimu dokázala zabezpečiť dodávky.



V utorok (14. 6.) boli zásobníky plynu v Nemecku plné na 55 %, oznámila Nemecká spolková sieťová agentúra, ktorá denne zverejňuje aktualizácie on-line.



Súčasná miera plnenia je "lepšia ako v predchádzajúcich rokoch, ale stále nie je dostatočná," povedal šéf agentúry Klaus Müller.



Snahy Nemecka pripraviť sa na zimu komplikuje situácia v kľúčovom zásobníku plynu Rehden na severe, ktorý je najväčším v krajine. Nemecký štát v apríli dočasne prevzal kontrolu nad vlastníkom lokality, spoločnosťou Gazprom Germania, čo bol podľa Berlína nevyhnutný krok na zaistenie energetickej bezpečnosti, keďže sa vzťahy s Ruskom zhoršili.



Berlín má podozrenie, že bývalý vlastník, ruský štátny Gazprom, pred inváziou na Ukrajinu zámerne držal zásoby nízke, aby mal na Nemecko páku.



Rusko minulý mesiac prerušilo dodávky spoločnosti Gazprom Germania ako odvetu za krok Berlína.



Zariadenie v Rehdene s kapacitou skladovania 4 miliardy m3 plynu, bolo v utorok naplnené len na 7,95 %.