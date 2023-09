Nemecko pravdepodobne predĺži zastropovanie cien plynu

Berlín 21. septembra (TASR) - Nemecký minister financií Christian Lindner vo štvrtok podporil predĺženie stropu na ceny energií, zároveň však vyzval na opätovné zvýšenie sadzby dane z pridanej hodnoty (DPH) na zemný plyn už od začiatku budúceho roka. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



So skorším zvýšením sadzby DPH na plyn zo 7 % na 19 % počíta návrh štátneho rozpočtu na rok 2024, uviedol Lindner pre denník Rheinische Post. Zvýšenie sadzby bude udržateľné pre domácnosti aj podniky, ak sa im zároveň poskytne zľava na ceny energií, povedal. Vláda podľa neho zabezpečí, aby domácnosti aj firmy boli naďalej chránené pred rizikom ničivého nárastu cien.



Na predĺženie účinnosti cenových bŕzd, ktorých platnosť by sa mala skončiť koncom tohto roka, do jari 2024, už skôr vyzval minister hospodárstva Robert Habeck. Definitívne o tejto otázke musí rozhodnúť nemecký parlament. Horná hranica cenovej brzdy predstavuje 40 centov za kilowatthodinu elektriny a 12 centov za kilowatthodinu plynu.



Zvýšenie sadzby DPH pre plyn bolo pôvodne naplánované až na jar 2024. Ak sa však k tomuto kroku pristúpi o tri mesiace skôr, prinesie to spolkovým krajinám viac ako jednu miliardu eur dodatočných príjmov, argumentoval minister.