Nemecko pravdepodobne splní ciele v oblasti ochrany klímy do roku 2030

Berlín 15. mája (TASR) - Nemecko podľa odborníkov pravdepodobne splní svoje ciele v oblasti ochrany klímy, ktoré si stanovilo do roku 2030. Bez slabého výkonu najväčšej európskej ekonomiky v posledných rokoch by však bilancia pravdepodobne vyzerala inak, uviedol vo štvrtok Hans-Martin Henning, predseda Rady expertov pre klimatické otázky (Expertenrat für Klimafragen, ERK). TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Bez rezervy, ktorá sa vytvorila v rokoch 2021 až 2024 okrem iného v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 a slabej ekonomiky, by boli stanovené ciele do konca roka 2030 veľmi pravdepodobne výrazne prekročené. Nemecký zákon o ochrane klímy stanovuje maximálne množstvo skleníkových plynov, ktoré môže krajina vypúšťať ročne v rokoch 2020 až 2030.



Nemecko si stanovilo cieľ znížiť do roku 2030 svoje emisie skleníkových plynov o 65 % v porovnaní s úrovňou z roku 1990. Do roku 2045 plánuje byť krajina klimaticky neutrálna, t. j. nevypúšťať viac skleníkových plynov, ako sa dá opäť uskladniť. Podľa cieľov dohodnutých na úrovni Európskej únie (EÚ) musí Nemecko do roku 2030 znížiť svoje emisie o polovicu v porovnaní s rokom 2005.



Rada expertov pre klimatické otázky je nezávislý päťčlenný orgán, ktorý skúma účinnosť politiky v oblasti ochrany klímy a predkladá návrhy vláde v Berlíne.