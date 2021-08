Nemecko predá časť svojho podielu v skupine Lufthansa

Berlín 16. augusta (TASR) - Nemecká vláda plánuje predať časť zo svojho 20-percentného podielu v leteckej spoločnosti Lufthansa, ktorý získala vlani výmenou za finančnú pomoc počas pandémie nového koronavírusu.



Vlastníkom podielu v najväčšej leteckej skupine v krajine je fond pre stabilizáciu hospodárstva (WSF), ktorý bol vytvorený minulý rok s cieľom pomôcť firmám v Nemecku prekonať pandémiu. Vzhľadom na zlepšovanie situácie v leteckej doprave plánuje časť zo svojho podielu predať, uvádza sa vo vyhlásení, podľa ktorého chce fond znížiť svoje vlastníctvo "maximálne o 5 % počas niekoľkých týždňov“.



Skupine Lufthansa, do ktorej patria aj letecké spoločnosti Austrian, Swiss a Brussels Airlines, poskytol fond vlani na záchranu pred bankrotom finančnú pomoc v celkovej výške 9 miliárd eur. Štát za to získal v skupine 20-percentný podiel za 300 miliónov eur.



Pomoc však bola považovaná za dočasnú a Berlín teraz začne predávať svoje akcie vďaka nedávnemu pozitívnemu vývoju v leteckej spoločnosti, uviedol WSF.



Lufthansa v 2. štvrťroku 2021 znížila svoje straty na polovicu v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka, pretože cestovné obmedzenia na zastavenie pandémie sa vďaka pokroku pri očkovaní zmiernili a pasažieri sa vrátili. Po zvýšení počtu rezervácií leteniek zaznamenala skupina prvýkrát od začiatku zdravotnej krízy kladný peňažný tok. Návrat k zisku očakáva neskôr v tomto roku.



Lufhansa však prechádza zároveň reštrukturalizáciou s cieľom znížiť náklady, ktorá bude zahŕňať aj tisíce zrušených pracovných miest. Od začiatku pandémie už prepustila 30.000 ľudí.



V rámci plánu obnovy zredukuje letecká spoločnosť do roku 2023 svoju súčasnú flotilu z 800 lietadiel na 650 strojov.



WSF tiež uviedol, že do konca roku 2023 predá celý podiel v Lufthanse, ktorý má v súčasnosti hodnotu viac ako 1 miliardu eur.



Skupina Lufthansa plánuje emitovať nové akcie, pravdepodobne pred parlamentnými voľbami v Nemecku 26. septembra, aby mohla vrátiť peniaze na svoju záchranu daňovým poplatníkom.



Akcionári už schválili potenciálne zvýšenie kapitálu až o 5,5 miliardy eur.