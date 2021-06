Nemecko predĺži do septembra pomoc pre firmy počas pandémie

Berlín 9. júna (TASR) - Nemecko predĺži ekonomickú pomoc firmám, ktoré zasiahla pandémia nového koronavírusu do konca septembra, aby im pomohlo postaviť sa opäť na nohy po skončení krízy. Oznámila to v stredu vláda v Berlíne.



Program pomoci, o ktorú môžu požiadať firmy v najväčšej európskej ekonomike, ak preukážu, že ich príjmy sa pre krízu strmo prepadli, sa mal pôvodne skončiť v závere júna.



„Je to dôležitý signál, aby sa všetky spoločnosti mohli po kríze rýchlo znovu rozbehnúť,“ uviedol vo vyhlásení minister hospodárstva Peter Altmaier.



Podľa ministerstva od začiatku takzvanej koronakrízy bolo na pomoc firmám v Nemecku vyčlenených viac ako 105 miliárd eur.



Kabinet kancelárky Angely Merkelovej sa v stredu dohodol tiež na predĺžení príspevkov na skrátený pracovný čas (kurzarbeit) do konca septembra, aby sa zmiernil vplyv pandémie na trh práce.



Skrátená pracovná doba umožňuje zamestnávateľom zredukovať zamestnancom pracovný čas počas hospodárskeho poklesu a vyhnúť sa ich prepúšťaniu. Rozdiely v mzdách dopláca štát. Cieľom tohto programu je zabrániť, aby podobné nečakané okolnosti, ako je koronakríza, viedli k masovej nezamestnanosti.



Na program kurzarbeit bolo vyčlenených zhruba 32 miliárd eur.