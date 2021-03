Nemecko predĺži odklad daní pre firmy poškodené pandémiou

Berlín 16. marca (TASR) - Nemecko predĺži odklad platieb daní s cieľom pomôcť podnikom poškodeným pandémiou nového koronavírusu o ďalšie tri mesiace. Uviedol to v utorok nemecký minister financií Olaf Scholz.



Ako minister povedal, centrálna vláda a predstavitelia 16 spolkových krajín sa dohodli na predĺžení programu, ktorý vláda spustila minulý rok v najhoršom období prvej vlny pandémie. Program počítajúci s odkladom daní pôvodne platil do konca júna, teraz sa predlžuje do konca septembra. "Toto je pre firmy dobrá správa," povedal Scholz s tým, že opatrenie umožní zlepšenie likvidity podnikov a ochráni pracovné miesta.



Najnovšie rozhodnutie si však podľa všetkého vyžiada dodatočný rozpočet na tento rok. Očakáva sa totiž, že dlh vo výške 180 miliárd eur, s ktorým sa počíta v tohtoročnom rozpočte, pravdepodobne nebude pre tretiu vlnu pandémie stačiť. Očakáva sa, že Scholz predloží návrh rozpočtu na rok 2022 na budúci týždeň a s ním pravdepodobne aj dodatočný rozpočet na tento rok.