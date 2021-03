Nemecko predĺžilo program pomoci firmám v oblasti likvidity

Berlín 25. marca (TASR) - Nemecko predĺžilo do konca tohto roka svoj program pomoci v oblasti likvidity pre firmy, ktoré zasiahla pandémia nového koronavírusu. Oznámili to vo štvrtok ministerstvá financií a hospodárstva. Najväčšia európska ekonomika aktuálne čelí tretej vlne pandémie.



Vláda tiež rozhodla o zvýšení hornej hranice pre pôžičky v rámci núdzového programu na maximálne 1,8 milióna eur od 1. apríla, aby pomohla aj väčším spoločnostiam, uviedli ministerstvá v spoločnom vyhlásení so štátnou bankou KfW.



Nemecko spustilo špeciálny úverový program v marci 2020 po vypuknutí pandémie v krajine. Vláda v Berlíne doposiaľ poskytla predovšetkým malým a stredným firmám pomoc vo forme likvidity vo výške 49 miliárd eur.