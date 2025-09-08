< sekcia Ekonomika
Nemecko predĺžilo správu nad dcérskymi firmami Rosnefti
Vláda predlžuje správu nad rafinériou PCK Schwedt do 10. marca 2026, uviedlo v pondelok ministerstvo hospodárstva.
Autor TASR
Berlín 8. septembra (TASR) - Nemecká vláda sa rozhodla predĺžiť kontrolu nad lokálnymi aktívami ruskej spoločnosti Rosnefť vrátane veľkej ropnej rafinérie v severovýchodnom nemeckom meste Schwedt o ďalších šesť mesiacov. TASR o tom informuje na základe správy DPA.
Rafinéria, ktorá sa nachádza približne 90 kilometrov severovýchodne od Berlína neďaleko poľských hraníc, zásobuje veľké časti severovýchodného Nemecka vrátane hlavného mesta benzínom, vykurovacím olejom, petrolejom a chemickými výrobkami.
Rosnefť vlastní v Nemecku podiel vo výške 54,17 % v rafinérii PCK Schwedt a má tiež menšie podiely v rafinériách MiRO v Karlsruhe a Bayernoil vo Vohburgu.
Rosnefť sa pokúša predať svoje nemecké aktíva po tom, ako nad nimi Berlín prevzal kontrolu po rozsiahlej invázii ruskej armády na Ukrajinu vo februári 2022. Nemecká vláda sa v tom čase rozhodla zastaviť aj dodávky ruskej ropy do rafinérie a hľadať alternatívne zdroje. Ministerstvo uviedlo, že predĺženie správcovstva garantuje zásobovanie Berlína a spolkovej krajiny Brandenbursko a zabezpečuje lokalitu Schwedt.
„Predaj by bol právne najbezpečnejším, a teda aj najrýchlejším spôsobom, ako umožniť investície do rafinérií a zabezpečiť lokality v Nemecku,“ dodalo ministerstvo.
Celkovo sa dcérske firmy Rosnefti podieľajú približne 12 % na spracovaní ropy v Nemecku.
