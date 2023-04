Nemecko preskúma predaj tepelných čerpadiel Viessmann Američanom

Berlín 26. apríla (TASR) - Nemecko dôkladne preskúma, či prevzatie popredného výrobcu ekologických tepelných čerpadiel Viessmann americkým gigantom Carrier Global posilní domáci trh. Uviedol to v stredu nemecký minister hospodárstva Robert Habeck. TASR o tom informuje na základe správ DPA a Reuters.



Americký výrobca klimatizácií kupuje hlavnú divíziu vykurovania a chladenia spoločnosti Viessmann za 12 miliárd eur. Transakcia by mala byť dokončená ešte tento rok.



Divízia s názvom Climate Solutions sa nedávno podieľala 85 % na celkovom obrate firmy Viessmann, ktorá vyrába tiež vykurovacie kotly.



Tepelné čerpadlá zohrávajú kľúčovú úlohu v snahách nemeckej vlády vykurovať domy obnoviteľnou energiou. A sú súčasťou väčších ambícií Nemecka stať sa uhlíkovo neutrálnym do roku 2045.



Výrobná kapacita sa má vďaka dohode rozšíriť, čo by zlacnilo tepelné čerpadlá, povedal Habeck v Berlíne.



Spoločnosť Carrier počíta so zvýšením dopytu vzhľadom na tlak na zelené energie. Vo vyhlásení uviedla, že trh s tepelnými čerpadlami v Európe sa má do roku 2027 strojnásobiť na 15 miliárd USD (13,59 miliardy eur).



Nemeckí politici sú však opatrní pri hodnotení dohody. Kancelár Olaf Scholz ju podľa svojho hovorcu považuje v zásade za dobrú vec, avšak Britta Hasselmannová, líderka Strany zelených v parlamente, varovala pred opakovaním chýb z budovania nemeckého solárneho priemyslu, ktorý sa po skončení dotácií z veľkej časti presunul do Číny.



Odborový zväz IG Metall, ktorý zastupuje pracovníkov priemyslu, vyzval vládu, aby podriadila dotácie a verejné súťaže záväzným kritériám, ktoré zabezpečia, že investície zostanú v Nemecku.



Spoločnosť Carrier, založená v roku 1902, je považovaná za vynálezcu modernej klimatizácie. Zamestnáva 52.000 ľudí, vlani mala tržby 20,4 miliardy USD, pričom 60 % obratu generovala v Severnej a Južnej Amerike. Má tri výrobné závody vo Francúzsku a Španielsku.



Firma Viessmann bola založená v roku 1917 ako zámočnícka dielňa. V súčasnosti je jedným z najznámejších nemeckých výrobcov vykurovacích systémov. Jej tržby v roku 2022 boli približne 4 miliardy eur a celosvetovo zamestnáva 14.500 ľudí.



(1 EUR = 1,1039 USD)