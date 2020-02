Nemecko preveruje možnosť používania regionálnych magnetických vlakov

Mníchov 17. februára (TASR) - Nemecké ministerstvo dopravy plánuje štúdiu uskutočniteľnosti na používanie magnetických vlakov na regionálnych linkách. Ako povedal minister dopravy Andreas Scheuer, chcú porovnať ich technický, ekonomický a ekologický potenciál s tradičnými dopravnými prostriedkami, napríklad metrom, regionálnymi železnicami a cestnou dopravou.



Podľa ministra ide o "úplne nový systém magnetickej dráhy vyrobenej v Nemecku" a vyvinutej spoločnosťou Max Bögl. Vlaky s označením Transport System Bögl (TSB) jazdia rýchlosťou 150 kilometrov za hodinu v tuneloch, na rovinách aj v stúpaniach.



Táto technológia by mohla nájsť uplatnenie okrem iného aj na mníchovskom letisku, ktorého prevádzkovateľ počíta v nadchádzajúcich rokoch so zvýšením intenzity premávky v areáli letiska. Predseda predstavenstva Jost Lammers uviedol, že v tejto súvislosti chcú zlepšiť mobilitu na území letiska.



Spoločnosť Max Bögl bola súčasťou konzorcia, ktoré svojho času chcelo postaviť nový vlak Transrapid, no projekt sa napokon neuskutočnil. Najnovší vlak je podľa údajov firmy určený na trasy do 50 kilometrov. Náklady na výstavbu trate sa odhadujú na 30 až 50 miliónov eur na kilometer. Od roka 2017 funguje testovacia trať v Sengenthale.



To, či bude TSB praktický aj ako dopravný prostriedok pre mestá, má zistiť spoločnosť TransportTechnologie-Consult Karlsruhe. Na vypracovanie štúdie má jeden rok a zaplatí ju štátny rozpočet. Scheuer uviedol, že v rokoch 2018 až 2021 je na podporu technológie magnetickej dráhy vyčlenená suma milión eur ročne.