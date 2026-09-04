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Nemecko prijalo úsporný plán VW s rozčarovaním, investori sú spokojní
Plány Volkswagenu viac potešili investorov, čo sa prejavilo na vývoji akcií automobilky.
Autor TASR
Hannover/Emden 4. septembra (TASR) - Dohoda o úspornom balíku vo Volkswagene nepotešila predstaviteľov niektorých miest, s ktorými po roku 2030 už firma nepočíta. Lepšie ju prijali trhy, čo sa odrazilo na vývoji akcií automobilky. Informovala o tom agentúra DPA.
Starosta Hannoveru Belit Onay uviedol, že z úsporného plánu, ktorý predpokladá zrušenie ďalších 50.000 pracovných miest, je „mimoriadne frustrovaný“. Podobne sa vyjadril aj starosta Emdenu Tim Kruithoff. Uviedol, že zamestnanci závodu v tomto meste sú naďalej v neistote a ďalšie týždne budú mimoriadne náročné.
Dozorná rada spoločnosti vo štvrtok (3. 9.) jednomyseľne schválila plán fungovania Volkswagenu do roku 2030. Ten podľa nej vytvára podmienky na to, aby sa VW a jeho dcérske spoločnosti stali efektívnejšími, konkurencieschopnejšími a zameranými viac na budúcnosť. Plán počíta so zrušením ďalších 50.000 pozícií, čo spolu s už skôr ohlásenými úspornými opatreniami by znamenalo zánik až 100.000 miest.
Po roku 2030 by mala postupne skončiť prevádzka závodov v Emdene, Zwickau, Hannoveri a Neckarsulme, ich ďalšia budúcnosť je však stále neistá. Podľa dozornej rady momentálne nie je možné zaručiť po roku 2030 ich konkurencieschopné využitie, stále však hľadá možnosti alternatívneho využitia závodov.
Plány Volkswagenu viac potešili investorov, čo sa prejavilo na vývoji akcií automobilky. Na burze vo Frankfurte nad Mohanom vzrástli prioritné akcie VW v piatok približne o 10 %.
Starosta Hannoveru Belit Onay uviedol, že z úsporného plánu, ktorý predpokladá zrušenie ďalších 50.000 pracovných miest, je „mimoriadne frustrovaný“. Podobne sa vyjadril aj starosta Emdenu Tim Kruithoff. Uviedol, že zamestnanci závodu v tomto meste sú naďalej v neistote a ďalšie týždne budú mimoriadne náročné.
Dozorná rada spoločnosti vo štvrtok (3. 9.) jednomyseľne schválila plán fungovania Volkswagenu do roku 2030. Ten podľa nej vytvára podmienky na to, aby sa VW a jeho dcérske spoločnosti stali efektívnejšími, konkurencieschopnejšími a zameranými viac na budúcnosť. Plán počíta so zrušením ďalších 50.000 pozícií, čo spolu s už skôr ohlásenými úspornými opatreniami by znamenalo zánik až 100.000 miest.
Po roku 2030 by mala postupne skončiť prevádzka závodov v Emdene, Zwickau, Hannoveri a Neckarsulme, ich ďalšia budúcnosť je však stále neistá. Podľa dozornej rady momentálne nie je možné zaručiť po roku 2030 ich konkurencieschopné využitie, stále však hľadá možnosti alternatívneho využitia závodov.
Plány Volkswagenu viac potešili investorov, čo sa prejavilo na vývoji akcií automobilky. Na burze vo Frankfurte nad Mohanom vzrástli prioritné akcie VW v piatok približne o 10 %.