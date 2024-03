Nemecko pripravuje daňový balík na podporu ekonomiky

Berlín 1. marca (TASR) - Nemecko pripravuje daňový balík v hodnote 7 miliárd eur na podporu ekonomiky. Uviedli to v piatok zdroje oboznámené s plánmi, ktoré nechceli byť menované. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Podľa týchto zdrojov sa nemecká vládna koalícia chce s pomocou týchto opatrení pokúsiť dostať najväčšiu európsku ekonomiku z dlhotrvajúceho poklesu. Vláda kancelára Olafa Scholza chce mať balík, ktorý by znížil daňové zaťaženie spoločností, pripravený tak, aby ho parlament mohol schváliť ešte pred letnou prestávkou, uviedli zdroje.



Jeho celková hodnota sa pravdepodobne bude pohybovať okolo 7 miliárd eur, povedal jeden z nich. Zdôraznil však, že diskusie sú stále v počiatočnom štádiu a suma sa môže zmeniť. To by sa rovnalo približne 0,16 % nemeckej produkcie v tomto roku. Niektorí ekonómovia vypočítali, že Nemecko potrebuje stimuly až vo výške 30 miliárd eur, aby sa vrátilo na správnu cestu.



Zatiaľ čo ostatné veľké ekonomiky sa tešia z pomerne solídneho rastu, Nemecko brzdia problémy od vysokých nákladov na energie, naviazanosť na čínsky trh, ktorý zápasí s ťažkosťami, a geopolitické napätie vyvolané ruskou vojnou proti Ukrajine.



"Daňové úľavy sú dobrý nápad, ale balík môže byť len začiatok," povedala Veronika Grimmová, členka Scholzovho panelu nezávislých ekonomických poradcov. "Okrem nižších daní treba výrazne znížiť aj byrokraciu," dodala.



Minister hospodárstva Robert Habeck minulý mesiac oznámil, že vláda zhoršila svoju prognózu hospodárskeho rastu na tento rok na 0,2 % z pôvodných 1,3 %, ktoré predpovedala pred niekoľkými mesiacmi.



Habeck zároveň označil minuloročné rozhodnutie ústavného súdu, ktoré zasiahlo rozpočtové plány koalície, za ďalší faktor zaťažujúci ekonomiku. Nemecký ústavný súd totiž vlani anuloval rozhodnutie vlády o presune 60 miliárd eur z nevyužitého dlhu z obdobia pandémie do klimatického fondu. Vláda tak musela zoškrtať výdavky a zaviesť sériu opatrení, aby zaplátala dieru v rozpočte na tento rok.



Nový prorastový balík je tiež navrhnutý tak, aby pomohol zvrátiť klesajúcu podporu vládnucej koalície sociálnych demokratov, zelených a slobodných demokratov. Pred septembrovými regionálnymi voľbami na bývalom komunistickom východe rastie totiž podpora krajne pravicovej Alternatívy pre Nemecko.