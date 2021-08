Nemeckí rušňovodiči začali štrajkovať za zvýšenie miezd

Berlín 11. augusta (TASR) – Nemeckí rušňovodiči vstúpili do ohláseného dvojdňového štrajku. Štátna spoločnosť Deutsche Bahn (DB) zrušila 75 percent diaľkových spojov. Informovala o tom agentúra DPA. Podľa televízie ČT24 boli zrušené aj priame linky medzi Berlínom a Prahou.



Štrajk sa začal v utorok večer po tom, ako doň vstúpili najprv rušňovodiči nákladných súprav. V stredu ráno okolo 02.00 h sa k nim pridali strojvedúci osobných súprav. Denník Süddeutsche Zeitung informoval, že súpravy stáli na mnohých vlakových staniciach a informačné tabule informovali o zrušených spojoch.



Personálny riaditeľ DB Martin Seiler označil štrajk za „úplne nevhodný a neprimeraný". Štrajk totiž zasiahol cestujúcich uprostred rušnej prázdninovej sezóny. V 11 zo 16 spolkových krajín sú školské prázdniny.



Predseda Nemeckého zväzu rušňovodičov Claus Weselsky povedal, že „manažment si musí uvedomiť, že si s nami nemôže zahrávať". Zároveň dodal, že štrajk podporilo 95 percent členov zväzu v hlasovaní.



Zamestnanci železníc žiadajú zvýšenie miezd o 3,2 percenta a jednorazový príspevok 600 eur za prácu počas pandémie. Spoločnosť DB tieto požiadavky odmietla s tým, že zaznamenala obrovské straty v dôsledku koronavírusovej pandémie. Ďalšie náklady bude musieť vynaložiť v súvislosti so škodami, ktoré napáchali júlové ničivé povodne v západnej časti Nemecka.



Podľa agentúry AP zorganizoval Nemecký zväz rušňovodičov doteraz osem podobných akcií. Pri poslednom štrajku Nemeckého zväzu rušňovodičov pred šiestimi rokmi premávala len tretina vlakov.



Aktuálny štrajk by sa mal skončiť v piatok ráno o 02.00 h. Cez víkend by už mali súpravy premávať podľa cestovného poriadku. Cestujúci, ktorí si vopred kúpili lístky na zrušené spoje, môžu požiadať o vrátenie peňazí.