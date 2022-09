Nemecko sa blíži k dohode o znárodnení plynárenského gigantu Uniper

Berlín 20. septembra (TASR) - Nemecká vláda sa blíži k dohode o znárodnení plynárenského gigantu Uniper v snahe odvrátiť kolaps energetického sektora. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg.



Podľa zdrojov oboznámených so situáciou sa nemeckej vláde podarilo dosiahnuť predbežnú dohodu s hlavným akcionárom Uniperu, fínskou spoločnosťou Fortum Oyj. Zmluva zatiaľ nebola podpísaná. Kabinet v Berlíne by chcel, aby k tomu došlo už koncom tohto týždňa.



Nemecká vláda zvažuje odkúpenie kontrolného podielu Fortum za relatívne nízku cenu a následne by do spoločnosti vložila miliardy eur prostredníctvom zvýšenia kapitálu, informovala minulý týždeň agentúra Bloomberg News. Hovorkyňa Fortum sa k tomu odmietla vyjadriť, kým prebiehajú rokovania. Fínska ani nemecká vláda to nekomentovali.



Prudko rastúce ceny plynu a kroky Ruska, ktoré znížilo dodávky suroviny do Európy, už prinútili mnohé vlády k sérii záchranných balíkov a pôžičiek. Napriek týmto opatreniam existuje riziko, že systémoví poskytovatelia energie skolabujú bez silnejšej vládnej podpory.



Keďže je transport plynu cez hlavný ruský ropovod do Nemecka Nord Strem 1 zastavený, Uniper musí hľadať alternatívne dodávky a za oveľa vyššie ceny. Podľa jeho generálneho riaditeľa tak spoločnosť dosahuje straty až 100 miliónov eur denne.



Nemecká vláda údajne rokuje tiež o prevzatí minimálne dvoch ďalších spoločností, tvrdia zdroje.



Rokovania o Uniperi sú však obzvlášť náročné, keďže sa do nich zapája aj fínska vláda. Tá je väčšinovým vlastníkom spoločnosti Fortum, ktorý je zase najväčším akcionárom Uniperu.



Fortum si už vzal viacero úverov, ktoré sa rýchlo vyčerpali a fínska vláda dala začiatkom tohto roka najavo, že sa nechce dostať do problémov. Kabinet v Helsinkách je pod silným tlakom opozičných strán a najnovšie čelí dvom návrhom na vyslovenie nedôvery, pričom ho zákonodarcovia kritizovali za neúspešné rokovania s Nemeckom a plytvanie peniazmi daňových poplatníkov.