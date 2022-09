Nemecko sa bude držať plánu na zníženia DPH z plynu

Berlín 27. septembra (TASR) - Nemeckí spotrebitelia sa zrejme dočkajú zníženia dane z pridanej hodnoty (DPH) na plyn, ako im sľúbila vláda. Uviedli to v utorok zdroje z koalície. Ide o paralelné opatrenie, ktoré má zmierniť vplyv plánovanej dane z plynu na účty domácností. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Nová daň, ktorá má nadobudnúť účinnosť 1. októbra, umožní dovozcom plynu preniesť časť z vysokých nákladov na nákup drahšej komodity na trhu na domácnosti. Poplatok má zostať v platnosti do apríla 2024.



V auguste vláda v snahe zmierniť dôsledky novej dane v prípade domácností, ktoré už zápasia s vysokými cenami energií a infláciou, oznámila, že dočasne zníži DPH na plyn z 19 % na 7 %.



Zavedenie dane za plyn však vyvolalo pochybnosti po tom, ako sa vláda rozhodla znárodniť Uniper, jedného z najväčších dodávateľov plynu v Nemecku, aby odvrátila kolaps energetického sektora. Kabinet preto sľúbil nové "komplexné riešenie" v najbližších dňoch.



Uniper vykázal za 1. polrok stratu 12,3 miliardy eur pre nákup omnoho drahšieho plynu na spotovom trhu po tom, ako Rusko obmedzilo vývoz komodity do Nemecka. Dostal sa tak do finančných problémov a musel požiadať nemeckú vládu o záchranu.



"Napriek otvoreným otázkam o dani znížime DPH na plyn," povedal člen koalície, ktorý nechcel byť menovaný.