Nemecko sa chce stať európskym lídrom v oblasti umelej inteligencie

Frankfurt nad Mohanom 21. októbra (TASR) - Nemecká vláda pripravuje rámcové podmienky rozvoja odvetvia informačných technológií s cieľom dosiahnuť, aby sa krajina stala európskym lídrom v oblasti umelej inteligencie (AI). TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA, ktorá citovala nemeckého ministra pre digitálne technológie Volkera Wissinga.



Minister na vládnom digitálnom samite vo Frankfurte nad Mohanom prisľúbil, že nové európske nariadenie o umelej inteligencii Berlín implementuje spôsobom, ktorý bude ústretový voči podnikateľom. Nemecko je na medzinárodnej úrovni oceňované za svoj systém akademickej prípravy odborníkov v oblasti umelej inteligencie. Experti však upozorňujú na veľké rezervy vo využívaní aplikácií na báze AI v podnikaní a administratíve. Medzi poprednými svetovými spoločnosťami v oblasti AI nie je ani jedna z Nemecka.



Minister hospodárstva Robert Habeck napriek tomu vyjadril optimizmus. Digitálny samit podľa neho ukazuje, že Nemecko je na správnej ceste. "Konkurencia je však tvrdá a my musíme neustále šliapať na plyn. Potrebujeme spoločnosti v oblasti umelej inteligencie, ktoré dokážu obstáť v globálnej konkurencii a priniesť aplikácie umelej inteligencie do širšej ekonomiky," povedal minister.



Za celosvetových lídrov v oblasti AI sa považujú USA s hráčmi, ako sú OpenAI a Google, a Čína so spoločnosťami Baidu a Alibaba.