Nemecko sa dohodlo s Katarom na spolupráci pri zabezpečení dodávok LNG

Dauha 21. marca (TASR) – Nemecko sa zaviazalo "urýchliť" výstavbu dvoch terminálov na skvapalnený zemný plyn (LNG) ako súčasť novej dlhodobej dohody s Katarom v snahe znížiť závislosť od dodávok plynu z Ruska. TASR o tom informuje na základe správy AFP a Bloomberg.



Dohodu zabezpečil v nedeľu (20. 3.) minister hospodárstva Robert Habeck počas rokovaní v Dauha s emirom a ministrom energetiky, ktorí naliehali na európske štáty, aby uzavreli dlhodobé kontrakty na zabezpečenie dodávok.



Európske štáty boli v uplynulých mesiacoch nútené hľadať alternatívu k ruskému plynu a obrátili sa aj na Katar. Ten ale trvá na dlhých zmluvách pre obrovské náklady na investície do výroby plynu. Katar, ktorý je už jedným z troch najväčších exportérov LNG na svete, plánuje do roku 2027 zvýšiť produkciu o 50 %.



Nemecký minister hospodárstva Habeck počas rokovaní v Dauhe uviedol, že jeho vláda plánuje urýchliť výstavbu dvoch terminálov na dovoz LNG.



Obe krajiny sa dohodli, že "ich príslušné komerčné subjekty sa zapoja do rokovaní o dlhodobých dodávkach LNG z Kataru do Nemecka," uvádza sa vo vyhlásení.



"Teraz je na firmách, aby podpísali zmluvy," uviedol Habeck na sociálnej sieti Twitter.



Habeckova cesta do oblasti Perzského zálivu, počas ktorej navštívi aj Spojené arabské emiráty (SAE), jedného z najväčších svetových exportérov ropy, je súčasťou snahy veľkých ekonomík zabezpečiť si energiu po ruskej invázii na Ukrajinu, ktorá spôsobila chaos vo svetových dodávkach.



Nemecko dováža z Ruska viac ako polovicu plynu pre svoju spotrebu, zhruba polovicu uhlia a tretinu ropy. V rámci snahy o diverzifikáciu zvažuje tiež, že spolu s Nórskom vybudujú potrubie na vodík.



Výzvou pre Nemecko je nájsť tento rok krátkodobé alternatívy k ruskému plynu, keďže po rokoch diskusií o tom, či sú vôbec potrebné, nemá žiadne vlastné terminály na dovoz LNG.



Katar, ktorý sa vlani stal najväčším svetovým producentom LNG, už predtým upozornil, že nemá veľa voľných kapacít, pretože väčšinu plynu predáva na základe dlhodobých zmlúv o dodávkach do Ázie. Len 10 % až 15 % katarského LNG možno v krátkom čase odkloniť. Na zvyšok by potreboval povolenie zmluvných kupcov.



Katar vynakladá desiatky miliárd dolárov na zvýšenie svojej výstupnej kapacity o 50 %, ale neočakáva sa, že bude schopný dodať viac plynu pred koncom roka 2025.



USA boli v roku 2021 najväčším európskym zdrojom LNG a podieľali sa 26 % na jeho dovoze do Európskej únie a Spojeného kráľovstva. Po nich nasledujú Katar s 24 % a Rusko s 20 %, podľa amerického Úradu pre energetické informácie.



"Katar je v procese zvyšovania ťažby plynu a krátkodobo potrebujeme viac plynu, aby sme nahradili ruské dodávky," uviedol Habeck na Twitteri. "O tom som diskutoval s emirom a ministrom energetiky."



Minister Habeck pred svojou cestou pre rozhlasovú stanicu Deutschlandfunk povedal, že Nemecko má veľké obavy o zabezpečenie dodávok na budúcu zimu. "Ak na budúcu zimu nezískame viac plynu, a ak sa znížia dodávky z Ruska, nebudeme mať dostatok plynu na vykurovanie všetkých našich domov a udržanie celého nášho priemyslu v chode," varoval.



Berlín sa stal terčom kritiky za svoj nesúhlas s okamžitým embargom na ruské dodávky energie na zníženie zahraničných príjmov Moskvy. Obáva sa, že to môže spôsobiť veľké ekonomické škody, ako aj obrovský nárast cien energií.