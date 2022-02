Nemecko sa musí podľa šéfa koncernu E.ON spoliehať na ruský plyn

Essen 1. februára (TASR) - Nemecko sa musí naďalej spoliehať na ruský plyn, aby mohlo obmedzovať a ukončiť používanie uhlia a znížiť ceny energií, uviedol šéf energetického koncernu E.ON Leonhard Birnbaum. TASR o tom informovala na základe správy agentúry DPA.



"Myslíme si, že potrebujeme ruský plyn. Bodka. Predovšetkým teraz, keď sa viac spoliehame na plyn, pretože chceme zastaviť používanie uhlia," uviedol Birnbaum.



Podporil i plynovod Nord Stream 2 (Severný prúd 2), cez ktorý sa má dopravovať ruský plyn priamo do Nemecka. Projekt kritizujú USA, ale aj viaceré členské krajiny Európskej únie (EÚ) a považujú ho za strategickú chybu Nemecka.



"Pokiaľ ide o ekonomiku energetiky, je Nord Stream 2 užitočný. Z politického hľadiska môže byť jeho hodnotenie iné. O tom je potrebné diskutovať na politickej scéne," povedal Birnbaum.



USA aj Nemecko varovali Moskvu, že na plynovod Nord Stream 2, ktorý je dokončený, ale ešte sa nedostal do prevádzky, môžu byť uvalené sankcie, ak Rusko zaútočí na Ukrajinu.



Problémom je podľa Birnbauma, že plyn z Ruska, dopravovaný cez plynovody, je lacnejší než skvapalnený zemný plyn (LNG). "Ak by sme sa museli spoliehať na LNG, ceny plynu v Európe budú oveľa vyššie než v minulosti. Ak chceme ceny znížiť, potrebujeme viac plynu dodávaného cez plynovody. To samozrejme znamená dodávky z Ruska. Dúfam, že napriek aktuálnemu napätiu nakoniec dospejeme k rozumnému výsledku."