Nemecko sa obáva rastúcej trhovej sily online platforiem

Berlín 23. augusta (TASR) - Nemeckí ochrancovia spotrebiteľov s obavami sledujú rastúcu trhovú silu veľkých online platforiem, napríklad Amazonu. Problém vidia v tom, že tieto platformy sa menia zo sprostredkovateľov na predajcov. Využívajú pritom zozbierané údaje, aby cielene ponúkali produkty, ktoré sa veľmi dobre predávajú. "To znamená, že sa z rozhodcov menia na hráčov. A nikto nemá chuť sledovať futbal, v ktorom rozhodca zrazu môže sám strieľať góly," povedal pre agentúru DPA šéf združenia Verbraucherzentrale Klaus Müller.



Práve v časoch koronakrízy zaznamenali online platformy typu Amazon výrazný vzostup ziskov. O to je dôležitejšie, aby spolková vláda dokončila svoje nové protimonopolné zákony. Tento nástroj poskytne Spolkovému protimonopolnému úradu možnosť preventívne zasiahnuť práve v oblasti digitálnej ekonomiky, aby obmedzil trhovú silu hráčov.



Návrh ministra hospodárstva Petra Altmaiera obsahuje prísnejšie pravidlá pre platformy s dominantným postavením. Úrady im môžu okrem iného zakázať propagovať ponuky konkurencie a vlastné produkty odlišným spôsobom, napríklad pri vyhľadávaní. Spotrebitelia musia mať možnosť slobodne sa rozhodnúť pre produkt, ktorý považujú za najvhodnejší, a to bez akéhokoľvek ovplyvňovania.



Müller vyzýva aj na celoeurópske riešenie. "Ak sa Európa zhodne, je možné Facebook, Apple, Google, Alibaba a ostatné platformy zaviazať európskym právom," zdôraznil. "Ide to, len treba chcieť," dodal.