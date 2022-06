Nemecko sa pripravuje na ďalšiu fázu plánu pri dodávkach plynu

Berlín 22. júna (TASR) - Nemecko sa pripravuje na spustenie ďalšej fázy svojho krízového plánu v súvislosti s dodávkami plynu. To môže znamenať aj prenesenie vyšších cien do priemyslu a domácností. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Úvahy o tomto kroku ukazujú, že Berlín má vážne obavy z ďalšieho zhoršenia situácie po tom, čo Moskva minulý týždeň znížila dodávky cez Nord Stream 1, svoj najväčší plynovod do Európy.



Nemecko, ktoré patrí medzi najväčších nákupcov fosílnych palív z Ruska, sa snaží znížiť dopyt po plyne, pretože si vytvára zásoby na zimu.



Vláda môže podľa zdroja oboznámeného s problematikou čoskoro prejsť do fázy "poplachu", čo je druhá fáza jej trojstupňového plánu. Fázu "prvé varovanie" aktivovala na konci marca, keď požiadavky Kremľa na platbu za plyn v rubľoch podnietili Nemecko, aby sa pripravilo na potenciálne prerušenie dodávok.



Spustenie druhej etapy by mohlo znamenať zmenu zákona, čo umožní energetickým spoločnostiam preniesť zvýšenie nákladov na domácnosti a podniky. Môže zahŕňať aj oživenie viacerých uhoľných elektrární, aby sa minimalizovala spotreba plynu. Vláda tieto opatrenia ešte analyzuje.



Ďalšie zvýšenie účtov pre domácnosti a podniky bude tvrdou ranou pre najväčšiu európsku ekonomiku, ktorá zápasí s prudko rastúcou infláciou. Priemyselné odvetvia, od chemického priemyslu až po výrobcov ocele, už varovali, že možno budú musieť znížiť produkciu alebo zatvoriť továrne pre rastúce náklady na energiu.



Minister hospodárstva Robert Habeck vyhlásil, že krok Ruska, ktoré zredukovalo dodávky cez plynovod Nord Stream 1 o približne 60 %, je politicky motivovaný a jeho cieľom je znepokojiť trhy.



Európske ceny plynu tento mesiac vyskočili o tretinu a sú zhruba štvornásobne vyššie ako pred rokom, na úrovni takmer 128 eur za megawatthodinu.



To sťažuje nemeckým nákupcom plynu snahu zabezpečiť dostatočné zásoby na zimu. Vláda by chcela mať do novembra naplnené zásobníky na 90 %. V súčasnosti sú plné na približne 58 %. Energetický regulačný úrad minulý týždeň vyzval spotrebiteľov a priemysel, aby obmedzili spotrebu plynu a pomohli tak dosiahnuť tento cieľ.



Nemecko stále pokrýva približne 35 % svojich potrieb dodávkami ruského plynu. Od invázie Ruska na Ukrajinu sa snaží znížiť svoju závislosť od ruských energií. Plány Berlína zahŕňajú terminály na skvapalnený zemný plyn (LNG), ako aj zabezpečenie väčšieho množstva dodávok potrubím z iného zdroja.



Pri treťom najvyššom stupni krízového plánu - pri vyhlásení stavu núdze - by mal štát prevziať kontrolu nad celou distribučnou sieťou v Nemecku.