Nemecko sa pripravuje na prípadné zastavenie dodávok ruského plynu

Berlín 10. mája (TASR) - Nemecko sa potichu pripravuje na prípadné náhle zastavenie dodávok plynu z Ruska. Uviedli to tri zdroje oboznámené s prípravami, podľa ktorých by súčasťou núdzového plánu mohlo byť aj prevzatie kontroly nad kritickými podnikmi zo strany štátu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Z celkového objemu dovozu plynu v minulom roku do Nemecka tvoril ruský plyn 55 %. Berlín sa pritom dostáva pod tlak, aby ukončil obchodné vzťahy s Ruskom, ktoré podľa kritikov pomáhajú Moskve financovať vojnu na Ukrajine. Objem dovozu ruského plynu do najväčšej európskej ekonomiky je však vysoký. Nemecká vláda tvrdí, že má záujem na odstrihnutí sa od ruských energetických zdrojov, očakáva však, že od týchto zdrojov bude do polovice roka 2024 stále dosť závislá.



Do dnešných dní už Nemecko podporilo sankcie proti Rusku v súvislosti s dodávkami ropy a uhlia a ako pre Reuters uviedli zdroje oboznámené s prípravami, Berlín odmieta situáciu ešte viac eskalovať tým, že podporí aj embargo na dodávky zemného plynu. Vláda sa však obáva, že k zastaveniu dodávok môže pristúpiť samotné Rusko, a v takom prípade chce byť na to pripravená.



Nemecká vláda plánuje napríklad poskytnúť ďalšie úvery a garancie na podporu energetických firiem, čo by im malo pomôcť riešiť súčasný rast cien. Okrem toho uvažuje nad zoštátnením pre hospodárstvo kľúčových firiem, ako sú napríklad rafinérie, uviedli zdroje. Príslušný zákon schválil nemecký parlament minulý mesiac. Ten umožní v prípade núdzovej situácie prevziať kontrolu nad energetickými firmami.



Ako uviedli dva zdroje, v súčasnosti sa diskutuje o tom, ako využiť toto opatrenie v praxi, napríklad prevzatím kontroly nad rafinériou PCK v meste Schwedt neďaleko poľských hraníc. Tú prevádzkuje ruský ropný koncern Rosnefť. Práve táto rafinéria dováža takmer celú zvyšnú ropu, ktorá ešte smeruje z Ruska do Nemecka, a ropné embargo voči Rusku by ju tak tvrdo zasiahlo. Ruská firma sa k prípadným opatreniam Nemecka nevyjadrila.



Jeden zo zdrojov dodal, že znárodnenie energetických firiem je iba jednou z možností, o ktorej sa diskutuje. Bude však potrebné takýto krok dobre zvážiť a odôvodniť ho skôr zabezpečením energetických dodávok než trestom pre Rusko.



Nemecko by mohlo okrem toho prevziať podiely v iných citlivých podnikoch, dodali dva zdroje oboznámené s prípravami. Vláda už takýto krok urobila, a to v roku 2018, keď štátna rozvojová banka KfW prevzala 20-percentný podiel v nemeckom prevádzkovateľovi prenosovej siete 50Hertz. Tým zabránila podaniu ponuky na firmu zo strany čínskej štátnej spoločnosti State Grid.



Navyše vláda v rámci núdzových príprav skúma aj to, akým spôsobom by riešila zásobovanie plynom v prípade jeho nedostatku. Regulačné úrady uvažujú nad tým, či by v takej situácii nedali prednosť priemyslu pred domácnosťami. To by znamenalo obrat oproti súčasnej politike, keď prednosť majú domácnosti a v prípade nedostatku plynu sa ako prvé odpoja firmy.