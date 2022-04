Berlín 27. apríla (TASR) - Nemecko sa pripravuje na zmenu kontroly nad rafinériou PCK vo Schwedte, ktorú prevádzkuje ruský štátny podnik Rosnefť a ktorá zodpovedá za všetok zostávajúci dovoz ruskej ropy do Nemecka. Oznámil to minister hospodárstva Robert Habeck.



Nemecko si dalo za cieľ stať sa nezávislým od dodávok ruskej ropy. Vďaka tomu by sa embargo Európskej únie (EÚ) na ropu z Ruska stalo pre najväčšiu európsku ekonomiku zvládnuteľné.



Nemecko už znížilo podiel ropy, ktorú čerpá z Ruska, na 12 % z 35 %, pričom rafinéria PCK zostala jediným spotrebiteľom ruskej ropy v krajine.



„Rosnefť nemá záujem nespracovávať ruskú ropu. Ak im zavolám a opýtam sa, čo robíte pre to, aby ste sa stali nezávislými od ruskej ropy, nezdvihnú ani telefón,“ povedal Habeck vo videu, ktoré ministerstvo hospodárstva zverejnilo na Twitteri.



Minister to vyhlásil po utorkovej (26. 4.) ceste do Poľska na rokovania s cieľom nájsť alternatívne zdroje ropy pre rafinériu.



PCK zásobuje svojimi produktmi časti východného Nemecka vrátane hlavného mesta Berlín, ako aj západné Poľsko.



Habeck vo videu uviedol, že sa blíži k dohode s Poľskom. „Dosiahli sme dobrý pokrok. Teraz je to o technických detailoch,“ vyhlásil.



Podľa Habeckových plánov by sa časť dodávok pre PCK prepravovala cez nemecký prístav Rostock v Baltickom mori, no v prípade zvyšku je potrebná solidarita zo strany Poľska.



„Poliaci vcelku majú pravdu, keď hovoria, že nechcú do Nemecka dovážať ropu z Poľska, aby sa Schwedt udržal pri živote,“ povedal Habeck vo videu. „Hovoríme však o prípade, keď Nemecko podporuje Poľsko a Poľsko podporí Nemecko, ak už Rosnefť nebude prevádzkovateľom tejto rafinérie,“ povedal bez toho, aby naznačil, ako a kedy by mohlo dôjsť k zmene kontroly v PCK.



Nemecký kabinet tento týždeň schválil legislatívny pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý štátu uľahčí prevziať kontrolu nad aktívami a firmami dôležitými pre dodávky energií. Tento krok je reakciou na rastúce riziko výpadku dodávok.



Habeck poznamenal, že Nemecko by sa mohlo vyrovnať s ropným embargom EÚ, keď sa nájde riešenie pre PCK.



„Ak by sme mali prechodné obdobie na zorganizovanie lodí, ktoré môžu do Rostocku dovážať ropu (pre Schwedt), boli by sme schopní zvládnuť ropné embargo,“ povedal.



Minister pripustil, že to spôsobí nedostatok v niektorých regiónoch a určite aj vyššie ceny a možno aj nejaké lokálne ťažkosti. Ale nebola by to úplná katastrofa, dodal.



TASR o tom informuje na základe správy Reuters.